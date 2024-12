(ARC) Salute: Riccardi, impegno Regione per mantenimento punti nascita

(AGENPARL) - Roma, 23 Dicembre 2024

lun 23 dicembre 2024 L'assessore a margine del Cal: "Chiederemo al Governo la deroga

per Latisana e Tolmezzo, il cui ruolo ? importante in risposta a

specifiche esigenze territoriali”

Udine, 23 dic – “Una volta approvate definitivamente dalla

Giunta le Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario

regionale per il 2025, provvederemo a chiedere al Ministero della

Salute la deroga per il mantenimento dei punti nascita degli

ospedali di Latisana e Tolmezzo, nei quali nel 2024 non verr?

raggiunta la soglia dei 500 parti annui. Si tratterebbe,

pertanto, di una ‘deroga alla deroga’, dal momento che il Decreto

Balduzzi gi? stabilisce una soglia minima di mille parti

all’anno, con deroga a 500. Motiveremo la richiesta in ragione

della collocazione territoriale dei suddetti punti nascita, a

servizio di aree che presentano condizioni di particolare

peculiarit?”.

Lo ha affermato a margine della seduta odierna del Consiglio

delle autonomie locali (Cal) l’assessore regionale alla Salute

Riccardo Riccardi, confermando l’impegno della Regione nel “far

riconoscere le ragioni di due strutture che rivestono un ruolo

importante nel rispondere a specifiche esigenze territoriali”.

