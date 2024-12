(ARC) Finanze: Zilli, 5,2 mln a sostegno del Polo universitario di Pordenone

(AGENPARL) - Roma, 23 Dicembre 2024

individuati dal Comune per lo sviluppo urbano

Pordenone, 23 dic – “I progetti prioritari individuati dal

Comune di Pordenone nell’ambito della strategia di sviluppo

urbano saranno finanziati attraverso 5,2 milioni di euro

derivanti dal Pr Fesr 2021-2027. Si ? scelto di concentrare le

risorse su alcuni cruciali interventi a sostegno del Polo

universitario pordenonese, considerato uno dei motori si sviluppo

urbano legato al sistema industriale manifatturiero del

territorio e a quello della ricerca e della cultura, nonch?

all’intero contesto cittadino. I progetti finanziati sono volti a

favorire l’integrazione tra studenti e residenti anche grazie

all’implementazione di infrastrutture e servizi alla vita

universitaria e alla mobilit? sostenibile in citt?”.

E’ quanto affermato dall’assessore regionale alle Finanze,

Barbara Zilli, dopo l’approvazione della delibera di Giunta con

la quale si ? dato il via libera all’elenco degli interventi

proposti dal Comune di Pordenone finanziabili nell’ambito delle

misure e delle linee di intervento previste dal Programma

regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027.

Il Comune di Pordenone, con gli altri tre capoluoghi regionali,

rientra tra le aree urbane che la Regione finanzia attraverso

interventi di sviluppo urbano nell’ambito del programma regionale

del Fondo europeo. L’Amministrazione pordenonese ? stata

coinvolta nel processo partecipativo di partenariato volto

proprio alla definizione del programma medesimo contribuendo

all’individuazione dei temi chiave sui quali incentrare gli

interventi di sviluppo territoriale.

Nello specifico sono cinque i progetti che saranno realizzati

attraverso il finanziamento complessivo di 5,2 milioni. Si

proceder? alla trasformazione di un immobile esistente

(attraverso l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico)

in aule studio per gli studenti dei corsi universitari che

potranno usufruire di nuovi e ampi spazi. La somma destinata al

progetto ? di 2 milioni e 750 mila euro. Sar? realizzata una

velostazione, un “park per le biciclette” – la cifra prevista ?

di un milione – nell’ambito del polo dell’autostazione e della

stazione ferroviaria cittadina al fine di favorire la mobilit?

sostenibile.

Saranno poi realizzati – l’importo previsto ? di 500 mila euro –

nuovi percorsi ciclopedonali che collegheranno il Polo

universitario con le aree limitrofe e con i quartieri della

citt?. Previsti anche interventi – l’importo stanziato ? di 650

mila euro – di riqualificazione e rigenerazione ambientale di

aree verdi e del patrimonio naturale sempre nella zona del polo

degli studi universitari.

Infine, saranno realizzati – al progetto ? destinato un

finanziamento di 300 mila euro – interventi di carattere

socio-culturale ed economico, da individuare assieme ai portatori

di interesse e ai partners locali, volti all’innovazione sociale

e soprattutto a favorire il dialogo e il confronto tra

l’Universit? e il cluster delle imprese culturali e creative, un

ambito imprenditoriale particolarmente effervescente e dinamico

nel pordenonese.

“Questi interventi – ha voluto sottolineare Zilli – confermano

come il sistema del partenariato istituito in Fvg rappresenti un

importante valore aggiunto nelle strategie rispetto all’utilizzo

delle risorse dei Programmi dei Fondi europei. Un sistema

virtuoso che consente alla nostra Regione di essere ai primissimi

posti, a livello nazionale ed europeo, rispetto alla

programmazione della spesa e all’utilizzo delle risorse destinate

alla crescita, allo sviluppo e alla coesione sociale delle nostre

comunit?”.

