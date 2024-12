Agenzia regionale 1526.24 Cabina di regia Zes, l’intervento di Emiliano

(AGENPARL) - Roma, 23 Dicembre 2024

*CABINA DI REGIA ZES, L'INTERVENTO DEL PRESIDENTE EMILIANO*

Il presidente della Regione Puglia ha partecipato nel pomeriggio, in video

collegamento, alla riunione della Cabina di regia ZES convocata nella Sala

del Consiglio dei ministri di Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio

Giorgia Meloni.

“La presentazione dei dati sulla ZES unica effettuata oggi dalla

presidente Giorgia Meloni ha evidenziato un aumento del 49% degli

investimenti nella ZES unica rispetto agli investimenti delle otto ZES

previgenti. Ma il paragone tra le due fasi non ha alcun valore poiché la

ZES unica ha un territorio 500 volte superiore a quello delle previgenti

otto ZES derivandone che l’aumento degli investimenti del solo 49% dimostra

la sproporzione e l’ingiustificato trionfalismo della presentazione stessa”

è il commento del presidente Emiliano al termine della riunione.

Di seguito il contenuto dell’intervento del presidente Emiliano nel corso

della Cabina di regia:

“La ZES Unica ha un amplissimo territorio interessato, ma a ciò non è

corrisposto un adeguato stanziamento di risorse. Ricordiamo, infatti, che

le risorse a disposizione sono state pari a 1,67 miliardi di euro per il

2024 (incrementate a 3,2 miliardi totali in corso d’anno) e a 1,6 miliardi

per il 2025 (incrementate a 2,2 miliardi totali mediante approvazione di un

emendamento in legge di bilancio). Alla scadenza dei termini di

prenotazione del credito (12 luglio 2024) l’ammontare di crediti richiesti

è risultato molto alto: pari a 9,45 miliardi di euro in termini di crediti

e poco meno di 20 miliardi in termini di potenziali investimenti. Tuttavia

la dotazione prevista a quella data, era solo, come detto, 1,67 miliardi.

Per questo, come noto, l’Agenzia delle Entrate è stata costretta a

ridimensionare la percentuale del credito effettivamente fruibile al 17,66%

. Secondo i dati definitivi pubblicati il 13 dicembre 2024, solo 6.885

imprese hanno concluso l’investimento previsto: 2,55 miliardi di euro in

termini di crediti e circa 5 miliardi in termini di investimenti. Solo così

a quelle 6.885 imprese è stato possibile riconoscere la massima percentuale

di credito. Tuttavia, ciò che non salta immediatamente all’occhio è che tre

investimenti su quattro non sono stati portati a termine o, forse, nemmeno

avviati. Forse, dobbiamo interrogarci sui motivi per cui le imprese hanno

rinunciato a 15 miliardi di investimenti? È indubbio che vi siano aspetti

problematici nel funzionamento del meccanismo.

Il primo riguarda sicuramente l’incertezza dell’effettiva percentuale di

credito fruibile. La fortissima riduzione comunicata dall’Agenzia ha

sicuramente dissuaso la maggior parte degli imprenditori dall’andare

avanti. E questo aspetto è strettamente connesso con le risorse a

disposizione: se vogliamo rivolgerci a una platea così vasta ed eterogenea,

sono sufficienti 2-3 miliardi di euro per incentivare i progetti più

impattanti sull’economia del territorio?

Il secondo ha a che fare con i tempi brevissimi concessi per la conclusione

degli investimenti, che sono assolutamente incompatibili con quelli di una

grande impresa che prospetta un investimento di decine di milioni di euro e

deve avere il tempo per acquistare, realizzare, costruire, rendicontare e

certificare. Il terzo riguarda altri ostacoli burocratici cui non sono

state date sufficienti spiegazioni.

A titolo d’esempio, l’incertezza sulla possibilità di rendicontare le

fatture estere, oppure rispetto all’incidenza delle spese relative agli

immobili. Questi aspetti hanno disincentivato grossa parte dei soggetti

richiedenti e, soprattutto, le imprese di grandi. Al contrario, sono state

le aziende più piccole di piccola dimensione, e in genere gli investimenti

più contenuti, a trarre vantaggio da queste regole.

Ma questo strumento era stato pensato per incentivare tendenzialmente i

grandi progetti di investimento, gli insediamenti produttivi di una certa

rilevanza, la creazione di intere filiere del valore. Invece, ci troviamo

ad osservare gli stessi identici risultati del credito di imposta per gli

investimenti effettuati nel Mezzogiorno, (in vigore dal 2016 al 2023). Se

volevamo incentivare le PMI per investimenti di piccola portata potevamo,

allora, aumentare la dotazione di quel credito (che nel 2023 equivaleva a

quasi 1,5 miliardi) e non perdere ulteriore tempo. Nelle prossime

settimane, poi, avremo a disposizione i dati ufficiali sul credito di

imposta previsto per le otto ZES previgenti.

A quel punto potremo fare un vero confronto tra i risultati degli incentivi

previgenti e quelli in vigore. Con le risorse stanziate per il 2025 (2,2

miliardi inferiori ai 3,2 miliardi per il 2024) e tenuta ferma la normativa

vigente, il credito di imposta della ZES Unica potrà riuscire nell’intento

di favorire progetti di investimento tali da generare lo sviluppo

auspicato.

Perché se volessimo davvero raggiungere quegli obiettivi, dovremmo come

minimo estendere le tempistiche e prevedere un sistema che dia certezze

agli imprenditori sulla percentuale di credito effettivamente fruibile,

oltre a stanziare tutte le risorse necessarie”.

