(ACON) SALUTE. BULLIAN (PAT-CIV): PROR STRIDE CON PUNTO NASCITA LATISANA

lun 23 dicembre 2024

n. 1872/2024, che approva in via preliminare il Piano della rete

oncologica regionale (Pror Fvg) 2025-2027, rappresenta un

passaggio fondamentale nella riorganizzazione sanitaria del

Friuli Venezia Giulia. Il documento ? stato redatto su input

politico-istituzionale, ma ? di natura tecnico-scientifica, in

attuazione anche del Piano oncologico nazionale. Ne condivido lo

spirito, l’impostazione generale e l’impianto scientifico come

presentato dal dottor Fasola nella III Commissione del Consiglio

regionale e come ho avuto modo di esplicitare in

quell’occasione”. Lo dichiara ancora una volta Enrico Bullian,

consigliere regionale del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg.

“La prima tappa prevista dal Piano – cos? ancora la nota di

Bullian – ? cruciale: concentrare la maggioranza degli interventi

chirurgici specialistici negli ospedali Hub (Udine, Trieste e

Pordenone) e nei presidi specializzati (Burlo e Cro di Aviano),

garantendo al contempo la capillarit? degli altri servizi

connessi, senza chiudere ospedali e curando il paziente per le

fasi di trattamento croniche, pi? vicino possibile alla propria

residenza negli ospedali spoke. Questa prima tappa ? un passaggio

storico, ? la madre delle riorganizzazioni sanitarie che

aspettavamo nella nostra regione da quasi 30 anni. Non dovrebbero

spaventare opinioni di professionisti contrarie al Piano della

rete oncologiche: andranno ascoltate e valutate, ma ? ovvio che

una ‘riforma di struttura’ (per usare un lessico togliattiano)

genera discussioni e dibattito, andando per sua natura a

intaccare rendite di posizione e prassi consolidate”.

“Tuttavia l’impostazione scientifica di questo Piano stride con

altre decisioni che vengono contemporaneamente assunte

dall’amministrazione Fedriga e dall’assessore alla Salute

Riccardi: mi riferisco in particolare alla deroga della deroga

sul Punto Nascita di Latisana, che non raggiunger? nemmeno i 500

parti nel 2024. Mi preoccupa, infatti, da parte della Giunta

regionale – spiega il consigliere -, l’uso dell’impostazione e

dei dati scientifici a giorni alterni. Se nelle chirurgie

oncologiche si rischia di non rispettare gli standard di

sicurezza sotto determinati valori soglia, altrettanto avviene

nei punti nascita. Per questo, se in qualche maniera si pu?

giustificare la deroga sul punto nascita di Tolmezzo per la

funzione che svolge per l’area della montagna, mi appare del

tutto fuori luogo il tentativo di motivazione della deroga su

Latisana”.

“Per rendere credibile l’avvio della loro opera riformatrice in

tutti i campi del Servizio sanitario regionale, Fedriga e

Riccardi da una parte non devono chiedere la deroga della deroga

sul punto nascita di Latisana e, dall’altra, ? bene procedano in

maniera determinata alla riorganizzazione della rete oncologica

sulla base dell’impostazione gi? presentata”, conclude Bullian.

