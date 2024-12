Strage Natale Rapido 904, la cerimonia del 40esimo anniversario domani a Vernio

(AGENPARL) - Roma, 22 Dicembre 2024

Domani, 23 dicembre alle 19 al Monumento alla Direttissima il ricordo contro ogni forma di violenza. Alle 21 all’ex Meucci testimonianze dei soccorritori

Vernio, 22 dicembre 2024 – Sono passati 40 anni da quella notte infernale, la notte in cui nella grande galleria dell’Appennino, a pochi chilometri dalla stazione di Vernio, si consumò una strage che fece 16 vittime e centinaia di feriti e segnò profondamente anche la comunità di Vernio e della Val di Bisenzio.

“A Vernio ancora in molti ricordano con sgomento quelle ore, chi ha prestato soccorso e chi ha assistito al consumarsi di una tragedia che non deve essere dimenticata – sottolinea la sindaca di Vernio Maria Lucarini – La lotta contro ogni forma di violenza e di terrorismo inizia con la memoria, per questo domani 23 dicembre alle 19, l’ora in cui venne dato l’allarme, saremo al Monumento alla Direttissima, sopra la Grande Galleria dell’Appennino, teatro della strage per ricordare e rafforzare il valore della solidarietà”.

Il Rapido 904 trovò il suo tragico epilogo nella galleria della Direttissima, alle 19.08 del 23 dicembre 1984 la bomba, contenuta in due valigie, esplose all’interno della galleria: un inferno di fuoco, dolore, morte e lamiere.

La cerimonia inizierà alle 19 con la lettura dei nomi delle 16 vittime dell’attentato, poi interverranno Marina Grasso avvocato del coordinamento provinciale Libera di Prato e la sindaca di Vernio Maria Lucarini. Alla cerimonia partecipa anche l’associazione tra i familiari delle vittime della Strage rappresentata da Loretta, che fu gravemente ferita nell’attentato, e la figlia Giada Pappagallo. Conclude il coro di Sant’Ippolito.