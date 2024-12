Lazio. Bilancio. Tripodi e Mitrano (FI) ” grande soddisfazione per il bilancio regionale, con la riduzione del debito , liberate risorse per il futuro della nostra provincia”

(AGENPARL) - Roma, 22 Dicembre 2024

"Scelte di prospettiva grazie a un grande lavoro di squadra" «Un bilancio

che segna una visione strategica di prospettiva e crescita. Siamo

soddisfatti». È quanto dichiarano i consiglieri regionali di Forza Italia,

Orlando Angelo Tripodi e Cosmo Mitrano, evidenziando il fondamentale

contributo della squadra pontina nella definizione della manovra economica.

Nonostante il voto contrario delle opposizioni, i consiglieri di Forza

Italia si sono distinti per la coesione e il lavoro congiunto in Aula. «Nel

mio intervento – ha spiegato Mitrano – ho sottolineato come il Bilancio

2025-2027 sia frutto di un grande lavoro collettivo, con un respiro

strategico dettato dall’amministrazione Rocca. In questi anni abbiamo

dimostrato che, insieme, si possono ottenere risultati significativi per la

nostra regione». Tripodi ha aggiunto: «Il nostro lavoro si è focalizzato su

obiettivi chiari, con una gestione efficace e una visione orientata al

miglioramento dei servizi per i cittadini». I consiglieri hanno evidenziato

il successo dell’azione di riduzione del debito, che ha portato a risultati

concreti: una riduzione del debito da 29,7 miliardi a 21,3 miliardi, con un

calo del 27%. «Questo ci permette di liberare risorse essenziali per nuove