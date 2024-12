(AGENPARL) - Roma, 22 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 22 dicembre 2024 *L’amministrazione continua a investire nella promozione dello sport*

L’amministrazione comunale di Sermoneta continua a investire nella

promozione dello sport e delle attività dirette al pieno coinvolgimento dei

giovani nelle diverse discipline sportive.

Dopo aver restituito alla collettività la pista di atletica e aver

ristrutturato il centro polisportivo di via Le Prate, intitolandolo al

maratoneta Lamberto Milani, la giunta guidata dal sindaco Giuseppina

Giovannoli ha stanziato i fondi per l’acquisto di attrezzatura specifica

per lo svolgimento dell’attività sportiva dell’atletica. Una spesa di 3.300

euro che servirà a comprare ostacoli e il materiale necessario agli

allenamenti nelle varie discipline da parte dei bambini e dei ragazzi

dell’atletica. «Lo scorso anno abbiamo acquistato canestri per i parchi

pubblici per favorire la pratica del basket a ragazzi e adulti – spiega il

sindaco Giovannoli – quest’anno ci siamo concentrati sull’atletica leggera,

avendo a disposizione un impianto moderno e funzionale a questo tipo di

attività, Sermoneta ha numerose associazioni che si occupano di promozione

sportiva e continueremo a essere al loro fianco, mettendo a disposizione

gli impianti pubblici e il sostegno necessario».

In questi giorni il centro polisportivo “Lamberto Milani” con la rinnovata

pista di atletica ha ospitato il primo evento sportivo ufficiale, il

campionato studentesco di corsa campestre, che ha coinvolto la scuola

secondaria dell’istituto comprensivo Donna Lelia Caetani di Sermoneta.

A salutare i ragazzi con i docenti c’erano il delegato allo sport Mauro

Mariotti, il vicesindaco Nicola Minniti e la delegata alla pubblica

istruzione Stefania Iacovacci. «Siamo felici di aver restituito alla

comunità un impianto efficiente per l’attività sportiva dei nostri bambini

e ragazzi – ha commentato il delegato allo sport Mariotti – riconoscendo

allo sport una funzione sociale primaria nella crescita e nello sviluppo

fisico e sociale dei cittadini di ogni fascia di età. Ma non ci fermeremo e

continueremo a investire risorse per tutte le discipline sportive praticate

a Sermoneta».