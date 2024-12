La polizia tedesca ammette: Ignorati avvertimenti sauditi sull’attentato al mercatino di Natale di Magdeburgo

(AGENPARL) - Roma, 22 Dicembre 2024

La polizia tedesca ha ammesso di aver ricevuto avvertimenti dall’Arabia Saudita sul presunto attentatore del mercatino di Natale di Magdeburgo, Taleb A., ma di non aver intrapreso azioni decisive per prevenire la tragedia. L’attacco, avvenuto venerdì scorso, ha causato cinque morti e centinaia di feriti, sollevando una valanga di critiche sulla gestione delle informazioni di intelligence da parte delle autorità tedesche.

Holger Münch, capo dell’Ufficio federale di polizia criminale (BKA), ha confermato che l’Arabia Saudita aveva segnalato nel novembre 2023 i rischi rappresentati da Taleb, un rifugio saudita noto per le sue minacce pubbliche contro la Germania sui social media. Nonostante l’avvio di indagini preliminari da parte della polizia della Sassonia-Anhalt, Münch ha ammesso che non sono state intraprese azioni significative, in parte perché Taleb non era considerato noto per atti di violenza.

Secondo il quotidiano Welt , l’ambasciata saudita a Berlino aveva più volte segnalato alle autorità tedesche i post minacciosi di Taleb, nei quali dichiarava:

“La Germania pagherà un prezzo enorme… Vi assicuro che la vendetta al 100% arriverà presto.”

“Se la Germania vuole la guerra, la faremo. Se la Germania vuole ucciderci, li massacreremo.”

Nonostante ciò, l’intelligence tedesca ha ignorato questi segnali, ritenendo le accuse saudite potenzialmente motivate politicamente.

Altri avvertimenti provenivano da una compagnia saudita di Taleb, che aveva inviato un’email di denuncia. Tuttavia, il messaggio è stato inviato erroneamente a un avamposto tedesco negli Stati Uniti, perdendo così di efficacia. Inoltre, l’Ufficio federale per le migrazioni ei rifugiati (BAMF) avrebbe trascurato ulteriori segnalazioni sul comportamento preoccupante di Taleb.

La storia di Taleb in Germania è costellata di episodi controversi. Arrivato per la prima volta nel 2006, ha ottenuto l’asilo nel 2016, presentandosi come un ex musulmano perseguitato per ateismo. Tuttavia, aveva già avuto problemi con la legge, tra cui una condanna nel 2013 per disturbo della quiete pubblica e minacce. Taleb avrebbe dovuto comparire in tribunale il giorno prima dell’attacco per aver abusato del sistema telefonico di emergenza.

Nonostante le sue critiche pubbliche contro l’islamismo e il supporto a gruppi di ex musulmani, Taleb aveva espresso rabbia per l’islamizzazione dell’Europa e la gestione dell’immigrazione da parte della Germania, attirando sospetti di motivazioni ideologiche complesse.

L’attacco ha scatenato forti reazioni politiche. Alice Weidel, leader di Alternativa per la Germania (AfD), ha accusato le autorità di “fallimento sistematico” nella prevenzione dell’attentato:

“Mentre i politici usano l’apparato di sicurezza contro l’opposizione, mancano risorse per affrontare minacce reali.”

Anche Sahra Wagenknecht, figura di spicco della sinistra, ha critico la ministra dell’Interno Nancy Faeser, chiedendo spiegazioni sul motivo per cui gli avvertimenti sono stati ignorati e perché Taleb gode ancora di un permesso di soggiorno.

Secondo Horst Walter Nopens, procuratore capo, il movente dell’attacco sembra essere legato all'”insoddisfazione per il trattamento dei rifugiati sauditi in Germania”. L’episodio evidenzia le falle nei meccanismi di coordinamento tra i servizi di intelligence e le forze di sicurezza tedesche, riaccendendo il dibattito sulla gestione dell’immigrazione e della sicurezza nazionale.

Questo tragico episodio rappresenta un duro colpo alla fiducia nelle istituzioni tedesche e pone interrogativi cruciali sulla capacità di prevenire simili eventi in futuro.