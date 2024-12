Falso profilo Facebook intestato a Leo Taroni: Denuncia e dissociazione

(AGENPARL) - Roma, 22 Dicembre 2024

Oggi, 22 dicembre 2024, è stata segnalata l’esistenza di un profilo Facebook denominato “Maestro Leo Taroni”. Si tratta di un account falso, un profilo fake che non ha alcun legame con la persona di Leo Taroni né con la Lista 1 “Noi Insieme”, che si era candidata alle scorse elezioni del Grande Oriente d’Italia.

Il profilo, creato recentemente, si presenta al momento come quasi completamente vuoto, eccezion fatta per alcune foto. Leo Taroni dichiara di non avere nulla a che fare con tale pagina e si dissocia fin da ora da qualsiasi contenuto, sia testuale che multimediale, che dovesse essere caricato su di essa.

La vicenda è stata prontamente segnalata alla piattaforma Facebook, con una richiesta ufficiale di rimozione legale del falso account. Parallelamente, sarà sporta denuncia presso la Polizia Postale, dato che potrebbero configurarsi diversi reati, tra cui:

• Sostituzione di persona: l’utilizzo del nome e dell’identità di Leo Taroni senza il suo consenso;

• Diffamazione: l’eventuale pubblicazione di contenuti che possano danneggiare la reputazione della persona interessata;

• Furto di immagine: l’uso non autorizzato di foto o altri elementi identificativi.

Questa situazione rappresenta un grave episodio di abuso che richiede un intervento tempestivo e deciso. Si ricorda che la creazione e l’utilizzo di account falsi non sono soltanto un atto illecito, ma anche un comportamento profondamente scorretto, che può arrecare danni significativi sia alla persona interessata che al contesto in cui opera.

Un appello al pubblico: invitiamo chiunque si imbatta in tale profilo fake a segnalarlo a Facebook tramite gli strumenti disponibili sulla piattaforma, contribuendo così alla rapida eliminazione di questa pagina ingannevole.

Un messaggio chiaro agli autori: ogni tentativo di violare la privacy e l’identità altrui verrà perseguito nelle sedi opportune, nel rispetto della legge e della giustizia.

Rimaniamo in attesa di ulteriori sviluppi e di un intervento risolutivo da parte delle autorità competenti.