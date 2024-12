(AGENPARL) - Roma, 22 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 22 dicembre 2024 ECONOMIA, CROATTI (M5S): “FDI MIOPE, CRITICA NOSTRE MISURE MENTRE AFFOSSA IL PAESE”

Roma, 22 dic. – “Quando i parlamentari di Fratelli d’Italia accusano il Movimento 5 Stelle di aver ‘buttato soldi’ in misure come il Reddito di Cittadinanza o il Superbonus, dimostrano una visione miope e incapace di cogliere la differenza tra investimenti per il futuro del Paese e veri sprechi. Questi provvedimenti hanno garantito un sostegno concreto a milioni di famiglie, rilanciato l’economia e migliorato la qualità della vita di chi più ne aveva bisogno. Oggi, invece, il governo Meloni sta affossando il Paese con scelte che rappresentano un utilizzo distorto delle risorse pubbliche e un’assenza di visione strategica. Basti guardare alle priorità dell’attuale manovra: da una parte si taglia sulle misure di welfare che sostenevano le fasce più deboli e promuovevano la crescita, dall’altra si spendono miliardi in modo discutibile. Si investono risorse in un progetto fallimentare come il Ponte sullo Stretto, da decenni un simbolo di propaganda irrealizzata, per arrivare al progetto del centro migranti in Albania, che più che una soluzione concreta appare una fuga dalle responsabilità. Nel frattempo, la nostra polizia viene mandata nelle SPA anziché essere impiegata per garantire sicurezza nelle città e sulle strade, un esempio lampante di priorità distorte. Si finanziano operazioni belliche e acquisti di armi, mentre le scuole crollano e gli ospedali restano sottofinanziati. Intanto, si trovano fondi per favorire i grandi evasori con condoni fiscali e misure che indeboliscono la lotta all’evasione, mentre le famiglie italiane devono affrontare il peso dell’inflazione e delle bollette sempre più alte. Non è questo il modello di Paese che vogliamo. Il Movimento 5 Stelle ha sempre lavorato per garantire diritti e investimenti sostenibili e continuerà a battersi contro lo spreco di risorse pubbliche, le promesse irrealizzabili e la mancanza di attenzione verso le vere esigenze degli italiani”. Lo scrive in una nota Marco Croatti, Senatore del Movimento 5 Stelle.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle