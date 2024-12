CS – Il dottor Donato De Leonardis, il 23 dicembre, sarà ospite a Palazzo Dogana per parlare ai giovani di biogas durante l’evento “Retaggi”.

(AGENPARL) - Roma, 22 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 22 dicembre 2024 Il dottor Donato De Leonardis, il 23 dicembre, sarà ospite a Palazzo Dogana

per parlare ai giovani di biogas durante l’evento “Retaggi”.

“L’agricoltura non è più quella dei nostri nonni. I ragazzi che si occupano

di agricoltura oggi sono imprenditori a tutto tondo, che lavorano a livello

internazionale e fanno i conti con dinamiche di mercato molto complesse e

differenziate, verso le quali occorre un approccio da professionisti –

afferma De Leonardis che prosegue – Per questo, le opportunità per il

settore primario non sono solo legate ai prodotti, ma sempre più anche ad

attività collaterali che possono diventare un vero e proprio volano di

sviluppo economico delle aziende agricole. Viviamo in una società bulimica

– osserva De Leonardis – che consuma più risorse di quelle che produce.

L’agricoltura su questo fronte può dare un grande contributo, trasformando

i problemi in risorse, a beneficio delle stesse aziende agricole e della

collettività. Penso, ad esempio, alla criticità dei reflui zootecnici che

attraverso, impianti sempre più sofisticati, vengono trasformati in biogas

e quindi in energia fruibile per tutti. E’ stato più volte evocato dai

giovani il tema della sostenibilità, che va ricercata attraverso percorsi

su misura, azienda per azienda, con massima attenzione all’accesso al

credito, da considerare come un elemento strategico dell’attività

imprenditoriale dell’agricoltura. Alla pari di concimi e dei macchinari”,

conclude De Leonardis.

