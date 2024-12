CONTIENE FOTO# COLLEFERRO – SERVIZIO ANTIDROGA UNA PERSONA ARRESTATA ED UNA SEGNALATA

(AGENPARL) - Roma, 22 Dicembre 2024

COLLEFERRO – SERVIZIO ANTIDROGA UNA PERSONA ARRESTATA ED UNA SEGNALATA

COLLEFERRO (RM) – Lo scorso pomeriggio, a Colleferro, i Carabinieri del

Nucleo Operativo e Radiomobile, nell’ambito di un servizio antidroga teso ad

arginare il traffico di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 42enne del

posto in quanto gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanze

stupefacenti.

L’uomo, a seguito di una perquisizione, è stato trovato in possesso di circa

45 grammi di cocaina, di cui parte già suddivise in dosi pronte per essere

vendute, insieme ad alcuni materiali per il confezionamento, tutto occultato

all’interno di un garage.

Raccolti gravi elementi indiziari nei confronti dell’uomo, i Carabinieri lo

hanno arrestato e successivamente accompagnato presso le aule dibattimentali

del Tribunale di Velletri, dove il 42 enne, a seguito della richiesta di

patteggiamento, è stato condannato alla reclusione di 1 (un) anno e 4

(quattro) e a una multa di euro 2.000,00 con pena sospesa.

Nel corso dei servizi, i Carabinieri hanno anche segnalato al Prefetto un

uomo di 44 anni, quale assuntore di modiche quantità di sostanze

stupefacenti, dopo essere stato trovato con alcune dosi di cocaina.

L’operazione di contrasto eseguita dai Carabinieri del Norm di Colleferro

proseguirà anche nei comuni limitrofi al centro colleferrino.

