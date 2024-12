(AGENPARL) - Roma, 22 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 22 dicembre 2024 *Comune di Baronissi, i gruppi consiliari di maggioranza: “La maggioranza è

compatta contro gli attacchi sterili e rancorosi dell’opposizione”*

*I gruppi di maggioranza rispondono uniti: “Continueremo a lavorare per il

bene della città, nel rispetto delle regole e dei cittadini”*

“A oltre sei mesi dalle elezioni comunali, che hanno rappresentato uno dei

risultati più netti e democratici nella storia di Baronissi, constatiamo

con amarezza che c’è chi ancora fatica ad accettare il verdetto dei

cittadini. Le accuse rivolte all’amministrazione guidata dalla Sindaca Anna

Petta sono un chiaro esempio di come il gruppo di opposizione si rifiuti di

confrontarsi con la realtà, preferendo distorcere i fatti per mascherare la

propria mancanza di visione e proposta politica. Definire questa

maggioranza “mal guidata” o insinuare presunte violazioni non è solo falso,

ma anche profondamente offensivo per chi lavora ogni giorno nel rispetto

delle regole e delle istituzioni. Le scelte adottate in Consiglio Comunale

non sono arbitrarie, bensì basate rigorosamente sul rispetto della

legalità, al contrario di quanto dimostrato da chi, fino a pochi mesi fa,

ricopriva ruoli di responsabilità e ora tenta di mascherare le proprie

inefficienze con sterili polemiche. È vergognoso che la Sindaca Anna Petta,

figura che fin dal primo giorno ha portato avanti un dialogo trasparente

con i cittadini e ha lavorato instancabilmente per risolvere le

problematiche della città, sia oggetto di attacchi personali. Questi

attacchi dimostrano soltanto il nervosismo di chi è rimasto privo di

argomenti e tenta di screditare chi è stato scelto democraticamente per

governare Baronissi. L’amministrazione è unita e determinata a proseguire

nel rispetto delle regole e della trasparenza, senza cedere a provocazioni

che appartengono a una politica vecchia, basata su rancori personali e

campagne denigratorie. Invitiamo chi accusa di “tracotanza” e “protervia” a

riflettere: il vero abuso è trasformare una questione tecnica in un attacco

politico pretestuoso, minando la fiducia nelle istituzioni e nei processi

democratici. Baronissi non si lascia ingannare. I cittadini hanno scelto, e

noi continueremo a lavorare con responsabilità e concretezza per garantire

il bene comune, senza lasciare spazio a chi alimenta divisioni e polemiche

inutili.” *A dichiararlo sono i Consiglieri comunali del Gruppo Consiliare

“Anna Petta Sindaco”.*

“Abbiamo appreso con sconcerto le accuse gravi e infondate rivolte

all’Amministrazione e alla maggioranza consiliare dal gruppo di minoranza

“Picarone Sindaco”. Condanniamo fermamente i toni e le modalità di

un’azione politica che, con pervicacia, tenta di trasformare ogni dibattito

su temi di interesse pubblico in una contesa livida e rancorosa. Pur

sottraendoci a questa impostazione distruttiva, ci scusiamo con i cittadini

di Baronissi per lo spettacolo penoso a cui, nostro malgrado, sono

costretti ad assistere. Odio, rabbia e vendetta non producono nulla di

positivo, ma creano solo divisioni e confusione, senza offrire alcun

contributo alla causa del buon governo della cosa pubblica. Non sono

minacce, denunce o offese subdole a conferire autorevolezza. Quanto alla

questione relativa all’allocazione delle cinque aule scolastiche

dell’istituto professionale necessarie a fronteggiare il crescente numero

di iscrizioni, ribadiamo un principio fondamentale: ogni dibattito o

iniziativa politica deve essere supportato da un adeguato procedimento

amministrativo, per garantire il rispetto della legalità e delle regole

democratiche. Chi accusa l’amministrazione di attentati alla democrazia

sembra confondere quest’ultima con una libertà priva di regole. Sorprende

che chi solleva oggi questioni di trasparenza e legalità abbia scelto di

intraprendere una procedura complessa con metodi approssimativi, come

l’aggiunta, all’ultimo momento, di un punto all’ordine del giorno del

Consiglio Comunale, anziché convocare la Commissione Trasparenza – della

quale, tra l’altro, è Presidente – per un approfondimento serio e

rispettoso delle istituzioni. Ci chiediamo se l’intenzione del gruppo di

minoranza sia davvero quella di approfondire l’argomento o piuttosto quella

di ottenere una risonanza mediatica fine a sé stessa. Facciamo appello ai

consiglieri di opposizione che desiderano dare un contributo sincero e

costruttivo all’azione di governo della nostra città: lasciate da parte

pregiudizi, rancori e atteggiamenti distruttivi. La democrazia si fonda sul

rispetto reciproco. La democrazia è un’altra cosa.” *A dichiararlo sono i

Consiglieri comunali del Gruppo Consiliare “Uniamoci per Baronissi”.*

“A nome del Gruppo consiliare del Partito Democratico, consideriamo le

polemiche sollevate dall’opposizione in merito alla mancata iscrizione del

punto relativo ai locali della scuola superiore Margherita Hack come

inutili e prive di fondamento. La decisione, come spiegato dalla Sindaca

Anna Petta e dalla Presidente del Consiglio Comunale Agnese Coppola Negri,

è stata presa nel rispetto delle normative. Le critiche dell’opposizione

risultano incoerenti, dato che l’iter per la localizzazione degli spazi

scolastici è stato avviato nel gennaio 2024, sotto la loro responsabilità.

Ora, a distanza di 11 mesi, sollevano critiche che evidenziano una

conoscenza superficiale del regolamento comunale. L’Amministrazione ha

lavorato con coesione e responsabilità, ma è necessario concludere l’iter

tecnico-amministrativo per assicurare la legittimità delle deliberazioni

del Consiglio. È importante sottolineare che la delibera approvata, sulla

quale l’opposizione sta creando una polemica infondata, non produrrà alcun

effetto fino a quando l’intero iter non sarà concluso, compresa la

discussione della stessa delibera in un prossimo consiglio comunale, come

proposto dal gruppo Picarone sindaco”. *A dichiararlo sono i Consiglieri

comunali del Partito Democratico di Baronissi.*