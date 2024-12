CALOVINI (FDI): VIAGGIO IN LAPPONIA, STRAORDINARIO SUCCESSO DI MELONI E DELL’ITALIA

(AGENPARL) - Roma, 22 Dicembre 2024

“Il viaggio di Giorgia Meloni in Lapponia con i leader di Finlandia, Svezia e Grecia per il vertice Nord-Sud è stato anche uno straordinario successo del nostro Presidente del Consiglio che ha il merito di aver nuovamente evidenziato due temi per l’Italia fondamentali e cioè la sicurezza e l’immigrazione. Da troppo tempo l’Europa aveva messo in secondo piano queste due tematiche, ma i fattori esterni e la difficile situazione geopolitica che stiamo vivendo ci porta a dover fare una serie di riflessioni sempre più importanti in merito a questi argomenti. La determinazione di Giorgia Meloni ed il lavoro del nostro Governo a livello internazionale è sotto gli occhi di tutti e mese dopo mese il ruolo dell’Italia diventa sempre più determinante”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Giangiacomo Calovini, capogruppo in Commissione Esteri alla Camera.

