(AGENPARL) - Roma, 22 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 22 dicembre 2024 CALCIO, PIRONDINI (M5S): NO ALL’ASSE ABODI-SIMONELLI PER RITORNO SPONSOR AZZARDO IN SERIE A

Roma, 22 dic. – “Nella sua prima intervista – oggi su Repubblica -, il neoeletto presidente della Lega di Serie A Ezio Simonelli scopre subito le carte indicando come priorità il ritorno delle sponsorizzazioni delle agenzie di scommesse. Insomma si mette subito al servizio di una delle crociate più importanti (e pericolose) dei club multimilionari di serie A. Crociata che si incrocia con il mondo dell’azzardo, che Simonelli conosce fin troppo bene. L’asse tra Simonelli e il ministro dello Sport, Andrea Abodi, su questo tema desta ulteriore preoccupazione. Siamo alle battute finali della guerra che questo governo sta mettendo in campo per smantellare le tutele introdotte dal decreto Dignità del 2018, una norma che ha rappresentato un importante baluardo contro la pericolosità dell’azzardo e la sua crescente pervasività nel mondo dello sport, e che già oggi viene bypassata con la scusa dell’infotainment. Promuovere il betting come volano economico è non solo miope per il calcio italiano, ma anche irresponsabile, soprattutto considerando l’impatto devastante che le scommesse possono avere sui giovani. Mentre la Premier League – spesso citata come esempio virtuoso – si prepara a imitare il modello italiano vietando le sponsorizzazioni legate al betting, l’Italia rischia di fare un pericoloso passo indietro. Il calcio deve essere veicolo di valori positivi e non strumento per normalizzare un fenomeno che distrugge famiglie e alimenta dipendenze patologiche. Serve un impegno collettivo per proteggere le nuove generazioni, non per esporle ulteriormente a rischi evitabili. Lo faremo presente e sarà una nostra battaglia in ogni sede, a partire dalla commissione cultura al Senato dove ci impegneremo per modificare la relazione conclusiva dell’affare assegnato sul calcio in cui la maggioranza vuole bollinare anch’essa Il ritorno di azzardopoli nel mondo del calcio”.

Così il capogruppo M5S in commissione cultura al Senato Luca Pirondini.

