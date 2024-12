2° Comunicato stampa del 22.12.2024

(AGENPARL) - Roma, 22 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 22 dicembre 2024 Lgt. C.S. Adolfo Pascarella

Comando Provinciale Carabinieri di Caserta

Aliquota Comunicazione e Stampa

SESSA AURUNCA (CE). RUBAVANO SOLDI DAI REGISTRATORI DI CASSA DI ESERCIZI

COMMERCIALI. DUE PERONE ARRESTATE DAI CARABINIERI.

Hanno consumato tre furti in altrettanti ristoranti di Cellole e Sessa

Aurunca, i due malviventi, un 36enne e un 48enne di Sessa Aurunca che, nella

serata di ieri, sono stati congiuntamente arrestati dai carabinieri delle

Stazione di Baia Domizia e Cellole.

“Il Pollo d’Oro” e la “Locanda di Tommy” in Cellole nonché “la Lupa” in

Sessa Aurunca i locali presi di mira e dai quali, uno dei malviventi, dopo

essersi introdotto all’interno, previa effrazione di porte e finestre, ha

rubato la complessiva somma di euro 350 prelevandoli dai registratori di

cassa.

Alla loro individuazione i carabinieri sono giunti attraverso la visione

delle telecamere di videosorveglianza presenti sia all’interno che

all’esterno degli esercizi commerciali, che hanno restituito immagini chiare

riguardo alla fisionomia di uno dei malviventi, già noto alle forze

dell’ordine, che da solo si è introdotto nei citati esercizi commerciali

rubando i soldi, che della targa della vettura Lancia Y presa a noleggio,

con la quale sono giunti sul posto ed alla cui guida vi era il complice ad

attenderlo.

Quando i carabinieri si sono portati presso le loro abitazioni ai due non è

rimasto altro che ammettere le loro colpe.

Arrestati per furto aggravato sono stati posti agli arresti domiciliari in

attesa di essere giudicati per direttissima.