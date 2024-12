1° Comunicato stampa del 22.12.2024

(AGENPARL) - Roma, 22 Dicembre 2024

CASTEL VOLTURNO (CE). 18ENNE SENZA PATENTE ALLA GUIDA DI MOTOCILO, PRIMA SI

FERMA AL POSTO DI CONTROLLO DEI CARABINIERI E POI SCAPPA. DENUNCIATO E

SANZIONATO.

Era alla guida di un motociclo Honda SH 150, senza indossare il casco

protettivo, il 18enne di Castel Volturno che, nella serata di ieri, in via

domiziana, si è prima fermato all’alt imposto dai carabinieri del Reparto

Territoriale di Mondragone e poi, fatta scendere dal motociclo una 17enne

che era in sua compagnia, si è dato alla fuga eludendo il controllo e

facendo perdere le proprie tracce.

A seguito di immediati accertamenti i militari dell’Arma sono riusciti a

rintracciare il giovane presso la sua abitazione dove, una volta

identificato, lo hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Il 18enne è stato anche sanzionato per guida senza patente e senza l’uso del

casco di protezione, nonché per la mancata copertura assicurativa del

motociclo e per alcune infrazioni al CDS commesse durante la fuga.