(AGENPARL) - Roma, 21 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 21 dicembre 2024 XYLELLA. LA SALANDRA (FDI), IN AGRICOLTURA LA REGIONE PUGLIA GIOCA A NASCONDINO

“In merito alla Xylella questo Governo è intervenuto, come mai in passato, a sostegno degli imprenditori agricoli pugliesi per fronteggiare una emergenza che è tale solo per le evidenti e conclamate incapacità della Regione Puglia nell’affrontare un batterio con una storia ormai di quindici anni. Basta leggere gli atti del Ministero competente e della commissione Agricoltura per comprendere da quale parte è la verità e dove si nascondono le incapacità. In agricoltura o si è competenti o si gioca a nascondino, esattamente come la Regione Puglia sta facendo. C’è chi crede nella necessità di affrontare i problemi e chi invece punta ad evitarli chiedendo soldi a pioggia. Il Governo Meloni guarda con pragmatismo a un Sud produttivo, mentre altri forse preferiscono un Sud in perenne stato di assistenzialismo. Verrà, però, prima o poi il momento di una commissione d’inchiesta, per comprendere quanto e come la regione Puglia ha speso i soldi degli italiani e dei pugliesi per non risolvere il problema Xylella”. Lo fa sapere in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra, componente della Commissione Agricoltura della Camera dei deputati.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati