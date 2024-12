Superbonus. Liris (FdI): non solo disastro per debito pubblico ma anche colpevole dell’aumento dei prezzi

(AGENPARL) - Roma, 21 Dicembre 2024

“Il Superbonus non ha soltanto disastrato le casse pubbliche, portando piccoli benefici sul Pil, ma ha anche contribuito in maniera decisiva all’aumento dei prezzi. Una spirale inflattiva innescata da un bonus voluto e pensato dal M5S e che consentiva di ristrutturare la propria abitazione ‘gratuitamente’, o meglio sulle spalle di tutti gli italiani. E’ quanto emerge da uno studio di due economisti della Banca d’Italia e di cui oggi ne dà conto Il Foglio. L’enorme iniezione di denaro pubblico si è rivelata, quindi, sotto tutti i punti di vista un fallimento: da quello del rinnovamento del patrimonio edilizio residenziale (circa il 4 per cento del totale) a quello economico. Finora eravamo rimasti al tema del disastro dei conti pubblici, ma il Superbonus avrebbe avuto un peso nell’aumento dei prezzi. Addirittura più dell’impennata dei costi energetici. L’ennesima conferma della sconsideratezza delle politiche del M5S che hanno soltanto dilapidato i soldi degli italiani senza portare alcuna crescita o sviluppo. E viene rabbia a pensare che queste risorse sarebbero potute servire per aumentare gli interventi a sostegno delle famiglie o della stessa Sanità”.

Lo dichiara il senatore Guido Liris, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Bilancio.

