MORIA DEL KIWI – NOTA CONGIUNTA TIERO-SAMBUCCI

(AGENPARL) – sab 21 dicembre 2024 *Regione Lazio, Sambucci e Tiero: “Manovra di bilancio, 5 milioni

aggiuntivi in sostegno alle aziende colpite da moria del kiwi”*

“Riteniamo un risultato straordinario lo stanziamento di 5 milioni di euro

in sostegno al settore del kiwi colpito da moria per l’anno 2025. Un

provvedimento in seno alla programmazione di bilancio della Regione Lazio

che non ha precedenti. Vogliamo ringraziare l’Assessore Giancarlo Righini

per l’attenzione e l’interesse dimostrato verso questo fondamentale

comparto agricolo che è colonna dell’indotto economico della nostra

provincia di Latina” così in una nota i Consiglieri Regionali Vittorio

Sambucci ed Enrico Tiero, che proseguono: “stiamo dimostrando, a meno di

due anni dall’insediamento dell’amministrazione Rocca, un cambio di passo

netto che finalmente vede ascoltata e considerata la nostra provincia con

azioni concrete e risorse. Il dramma della moria attanaglia il settore del

kiwi ormai da anni e mai come stavolta si è registrato, da parte della

Regione Lazio e del Governo nazionale, un coinvolgimento così attento che

ha prodotto, in tempi brevi, risposte dedicate e reali. Vale la pena

ricordare infatti il Decreto del 7 ottobre 2024 del Ministro Lollobrigida

in cui, per la prima volta in assoluto, veniva riconosciuta l’esistenza del

carattere di eccezionalità del fenomeno della moria del kiwi. Decreto che

ha visto impegnare la somma iniziale di 3 mln di euro a cui ora si

aggiungono ulteriori 5 milioni di euro di risorse regionali . Risultati che