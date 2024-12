(AGENPARL) - Roma, 21 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 21 dicembre 2024 Meleo-Arnetoli-Filipponi (M5S) “Dichiarazioni surreali del Presidente

Franco, contro la realizzazione della tranvia Termini-Tor Vergata”

Siamo sconcertati dalle recenti dichiarazioni del presidente del municipio

VI Nicola Franco, che insiste su proposte a oggi irrealizzabili come una

linea metropolitana per l’asse Termini-Tor Vergata, per affossare un

progetto in corso di avanzamento come la tramvia Termini-Giardinetti.

Questa è l’ennesima prova della sua incapacità di affrontare i problemi

concreti del nostro territorio con realismo e pragmatismo. Il progetto

della tranvia, già finanziato con 236 milioni di euro, rappresenta una

risposta efficace, sostenibile e urgente per migliorare la mobilità locale.

Bloccarlo, come Franco sembra voler fare, equivale a gettare al vento una

grande opportunità per i cittadini e a mettere a rischio il futuro del

nostro territorio. In un momento storico in cui i fondi pubblici sono

limitati, sognare linee metropolitane, peraltro a oggi neanche presenti nel

PUMS, senza studi trasportistici e coperture economiche è irresponsabile.

Franco dimentica che il termine per assegnare la gara per la tranvia scade

nel 2025 e che i finanziamenti rischiano di andare persi se non ci si

attiva immediatamente. Il nostro territorio ha bisogno di soluzioni

concrete, non di promesse elettorali o slogan vuoti. Il trenino non è solo

una soluzione realizzabile, ma anche uno strumento per promuovere una

mobilità più sostenibile e moderna. Il MoVimento 5 Stelle è e sarà sempre

dalla parte di chi vuole il bene reale del VI Municipio, contro chi fa solo

propaganda. Il presidente Franco si metta finalmente al lavoro per

migliorare davvero la qualità della vita dei cittadini. La mobilità del

nostro territorio non può più aspettare.

Così in una nota, la capogruppo M5s in Campidoglio Linda Meleo, e le

consigliere municipali M5S in Municipio VI Laura Arnetoli e Francesca

Filipponi