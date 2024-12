(AGENPARL) - Roma, 21 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 21 dicembre 2024 MANOVRA. CARAMANNA (FDI): CON SCONTO SU IRES GOVERNO MELONI METTE AL CENTRO SETTORE CARDINE PER ITALIA

“Esprimo grande soddisfazione per il via libera alla legge di bilancio alla Camera. Una manovra rivolta alle famiglie, alle imprese, ai lavoratori, che taglia le tasse e investe nel tessuto imprenditoriale italiano. Tra le norme più importanti, quella che prevede lo sconto di 4 punti percentuali dell’Ires premiale per società ed enti: voglio per questo ringraziare il governo Meloni per l’attenzione che ha dimostrato ancora una volta verso il comparto produttivo. Questa misura, rivolta a quelle imprese che reinvestono utili nella propria attività e che assumono personale, mette al centro un settore vitale per la nostra economia, che nel nostro Paese è soprattutto sostenuta da piccole e medie aziende, vero motore di sviluppo della Nazione. Con questa legge di bilancio realizziamo un ulteriore tassello per un futuro più prospero per l’Italia”. Lo dice Gianluca Caramanna, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Attività Produttive alla Camera.

