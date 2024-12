La produzione di automobili nel Regno Unito crolla del 30,1% nel peggior novembre dal 1980

(AGENPARL) - Roma, 21 Dicembre 2024

La produzione automobilistica nel Regno Unito ha registrato un drastico calo del 30,1% a novembre, segnando il peggior risultato per questo mese dal 1980. Secondo i dati diffusi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) , sono state prodotte complessivamente 64.216 auto , con una riduzione di 27.711 unità rispetto a novembre 2023. Questo declino rappresenta il nono mese consecutivo di calo, evidenziando una crisi strutturale per il settore.

Diversi fattori hanno contribuito a questa pesante flessione, tra cui:

Cambiamenti strategici nei prodotti: La transizione verso veicoli elettrici (EV) ha imposto profondi adeguamenti nella produzione.

La transizione verso veicoli elettrici (EV) ha imposto profondi adeguamenti nella produzione. Domanda globale debole: I principali mercati internazionali hanno registrato una flessione nella richiesta di veicoli britannici.

I principali mercati internazionali hanno registrato una flessione nella richiesta di veicoli britannici. Riorganizzazioni produttive: Le case automobilistiche stanno riconfigurando i loro stabilimenti per adeguarsi alle nuove esigenze tecnologiche e ambientali.

Il confronto con novembre 2023 risulta inoltre influenzato dalla particolare situazione dell’anno precedente, quando la produzione era stata sostenuta dalla ripresa post-COVID delle catene di approvvigionamento.

La transizione alle auto elettrificate ha avuto un peso significativo sui dati produttivi. Sebbene a novembre siano stati prodotti 19.165 veicoli elettrici a batteria, ibridi plug-in e ibridi elettrici, questo dato segna un calo del 45,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Nonostante il declino, i veicoli elettrici rappresentano ora quasi un terzo della produzione totale (29,8%), un segnale importante della direzione che il settore sta prendendo. Da gennaio a novembre 2024, sono stati prodotti più di un quarto di milione di veicoli elettrificati, ma questa cifra è inferiore del 19,7% rispetto al 2023. Il calore è attribuito principalmente ai cambiamenti di modello in alcuni stabilimenti chiave.

Mike Hawes, amministratore delegato della SMMT, ha sottolineato la gravità della situazione:

“Con miliardi di sterline impegnati in nuove tecnologie, modelli e strumenti di produzione, il settore sta affrontando una notevole pressione.”

Hawes ha inoltre sollecitato un maggiore intervento del governo:

“Il governo può svolgere un ruolo fondamentale supportando i consumatori nella transizione verso i veicoli elettrici, accelerando la sua strategia industriale per la produzione avanzata e rivedendo urgentemente le normative di mercato che stanno aggravando le sfide del settore.” La crisi che il settore automobilistico britannico sta attraversando riflette le sfide globali della transizione energetica e dell’adeguamento tecnologico. L’aumento della produzione di veicoli elettrici è una priorità, ma richiede investimenti significativi e politiche di supporto mirate.

Con il continuo impegno verso l’elettrificazione e l’innovazione, il settore automobilistico del Regno Unito potrebbe recuperare competitività nel lungo termine, ma le difficoltà attuali richiedono un’azione coordinata tra industria e governo per evitare ulteriori perdite.