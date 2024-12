Judo: Centemero (Lega) “Complimenti a Morsiani nuovo presidente Fijlkam”

(AGENPARL) - Roma, 21 Dicembre 2024

Roma, 21 dic. – “Complimenti a Giovanni Morsiani eletto oggi nuovo presidente della Fijlkam. Da judoka sono certo che Morsiani, che conosce bene la federazione essendone già stato vicepresidente e che può contare su una squadra che include anche Felice Mariani, prima medaglia olimpica della storia del Judo italiano, metterà tutto il suo impegno non solo per far crescere le società e il numero di praticanti legati alla Fijlkam ma anche per sostenere e far arrivare ai massimi livelli gli atleti azzurri delle discipline che la federazione rappresenta nelle competizioni internazionali”.

Lo dichiara in una nota il deputato della Lega, Giulio Centemero.