(AGENPARL) - Roma, 21 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 21 dicembre 2024 CITTA’ DI TREIA

Provincia di Macerata

IL CONCERTO DI NATALE DELLE SCUOLE: UNA MATTINATA DI MUSICA E

RICONOSCIMENTI PER TREIA

Premiati con un attestato per il loro impegno i ragazzi delle classi terze della scuola media per il

loro impegno come ciceroni a Villa Spada in occasione delle Giornate FAI d’Autunno e a quattro

cittadini treiesi, veri e propri custodi della memoria visiva di Treia

Il teatro comunale si è riempito di note, emozioni e spirito natalizio grazie al tradizionale

Concerto di Natale organizzato dalla Scuola Secondaria di Primo Grado in collaborazione con

l’Amministrazione Comunale. Un appuntamento che, come ogni anno, ha saputo unire la magia

della musica al calore della comunità.

Protagonisti sono stati gli studenti, che con i loro canti e le loro performance hanno regalato

momenti di grande emozione e divertimento. La mattinata non si è fermata alla musica: è stata

anche l’occasione per celebrare e ringraziare chi si è distinto nel valorizzare Treia, il suo

patrimonio e la sua memoria storica. Un momento speciale è stato dedicato ai ragazzi delle

classi terze della scuola media, premiati con un attestato in pergamena per il loro impegno

come ciceroni a Villa Spada in occasione delle Giornate FAI d’Autunno, che hanno ottenuto

uno straordinario successo lo scorso ottobre. La loro dedizione e il loro entusiasmo hanno

contribuito a far scoprire le bellezze del territorio a centinaia di visitatori, incarnando lo spirito di

accoglienza e amore per la propria città. L’attenzione si è poi rivolta a quattro cittadini treiesi,

veri e propri custodi della memoria visiva di Treia, omaggiati con una pergamena e un

cofanetto contenente la nuova guida della città. Il loro impegno nel raccontare attraverso la

fotografia gli eventi e i momenti salienti della vita cittadina è stato riconosciuto come un

patrimonio prezioso per la comunità.

I premiati sono stati: Mauro Salvatori, presidente del Fotoclub, per aver messo a disposizione

del Comune numerosi scatti che hanno contribuito a far conoscere Treia attraverso prestigiose

testate giornalistiche; Giuseppe Fioretti, per aver fornito materiale fotografico che ha reso

possibile la realizzazione del calendario cittadino negli anni passati; Nazareno Crispiani,

fotografo e archivista della città, per il suo lavoro di documentazione storica attraverso immagini

di grande valore; Luciana Montecchiesi, sempre pronta a immortalare le manifestazioni treiesi

con dedizione e passione.

«Il Concerto di Natale ha rappresentato non solo un momento di festa e condivisione in vista

delle festività – ha detto l’assessore comunale Sabrina Virgili – ma anche un’occasione per

valorizzare il talento dei giovani e il lavoro instancabile di chi, con passione e impegno,