(AGENPARL) - Roma, 21 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 21 dicembre 2024 UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE

COMUNICATO STAMPA

DALLA REGIONE LAZIO 28,5 MILIONI DI EURO

PER LE OPERE PUBBLICHE NEI COMUNI

SIS L’assessore Manuela Rinaldi: «Risorse preziose per i territori»

Roma, 21 dicembre 2024 – La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture, Manuela Rinaldi, ha concesso uno stanziamento straordinario di oltre 28,5 milioni di euro finalizzato alla realizzazione di investimenti di carattere locale. In totale sono ottantotto le opere pubbliche che interessano il territorio regionale.

«Si tratta di risorse preziose per i territori nell’ambito delle realizzazioni infrastrutturali. Lazio. In questo senso, voglio ringraziare tutti gli uffici e i tecnici che hanno contribuito con impegno e concretezza alla messa a terra del programma», ha spiegato l’assessore Manuela Rinaldi.

GLI INTERVENTI

Provincia di Frosinone

* Patrica: Adeguamento strutturale della croce di Monte Cacume. Importo: € 121.180.

* Veroli: Realizzazione area verde attrezzata. Importo: € 460.000.

* Sora: Lavori urgenti per eventi franosi su Via Grignano. Importo: € 227.000.

* Giuliano di Roma: Riqualificazione del parcheggio pubblico in largo Don Alvaro Pietrantoni. Importo: € 387.660.

* Amaseno: Sistemazione della viabilità in via Vado d’Ambra. Importo: € 485.285,16.

* Roccasecca: Ristrutturazione e adeguamento del campo sportivo. Importo: € 400.000.

* Castelliri: Messa in sicurezza di Via Aringo – Via Pescara. Importo: € 200.000.

* Trivigliano: Messa in sicurezza della viabilità comunale. Importo: € 149.593,07.

* Città di Frosinone: Riqualificazione urbanistica e ristrutturazione della mobilità in Piazzale De Matthaeis. Importo: € 645.000.

Provincia di Latina

* Gaeta: Riqualificazione lungomare Caboto. Importo: € 630.000,00.

* Fondi: Riqualificazione ambientale e sistemazione parcheggio in località Capratica. Importo: € 725.000.

* Minturno: Recupero insediamento urbano del centro storico. Importo: € 439.134,02.

* Cisterna di Latina: Riqualificazione impianto sportivo San Valentino. Importo: € 212.767,80.

* Pontinia: Riqualificazione del parcheggio comunale di G. Mameli. Importo: € 400.000.

* San Felice Circeo: Rifacimento del manto stradale di Via Molella. Importo: € 511.993,51.

* Latina: Sistemazione stradale Via della Migliara 42. Importo: € 197.160.

* Rocca Massima: Regimazione acque meteoriche in loc. Boschetto. Importo: € 639.730,35.

Provincia di Roma Capitale

* Guidonia Montecelio: Manutenzione straordinaria degli edifici comunali. Importo: € 180.000.

* Gerano: Completamento area esterna della nuova scuola dell’infanzia. Importo: € 297.420.

* Trevignano Romano: Lavori di completamento parcheggio in loc. Regostano. Importo: € 245.210,22.

* Frascati: Messa in sicurezza della copertura scolastica in Via Risorgimento. Importo: € 650.000.

* Monte Compatri: Rifacimento copertura Palazzo Borghese. Importo: € 900.000.

* Formello: Lavori di completamento Palazzo Chigi e aree adiacenti. Importo: € 200.000,00.

* Tivoli: Lavori urgenti per la messa in sicurezza di parcheggio pubblico a Campolimpido. Importo: € 255.000.

* Monte Porzio Catone: Realizzazione tribuna per il campo da calcio a 11. Importo: € 220.000.

* Zagarolo: Costruzione scuola Colle Barco Palazzola. Importo: € 350.334,04.

* Santa Marinella: Interventi su strade comunali. Importo: € 513.665,42.

* Pomezia: Adeguamento impiantistico ed eliminazione barriere negli edifici scolastici. Importo: € 500.000.

* Anguillara Sabazia: Rifacimento manto di usura Via dei Monti. Importo: € 781.397,84.

* Castel Gandolfo: Bonifica e manutenzione delle aree a verde del lago. Importo: € 360.000.

* Palombara Sabina: Eliminazione barriere architettoniche negli immobili comunali. Importo: € 159.117,04.

* Ariccia: Urbanizzazione del Polo scolastico Ariccia Centro. Importo: € 200.730.

* Mandela: Sostituzione e realizzazione di nuovi tratti di fognatura in via San Cosimato. Importo: € 280.000.

* Velletri: Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale verticale. Importo: € 80.000.

* Rocca Priora: Intervento di messa in sicurezza del muro su via della Pineta. Importo: € 129.315,18.

* Poli: Completamento del plesso scolastico di via Tivoli. Importo: € 822.208,77.

* Rocca Santo Stefano: Recupero edificio comunale per struttura turistico-ricettiva. Importo: € 300.000.

* Castel San Pietro Romano: Messa in sicurezza strade del centro storico. Importo: € 200.000.

* San Vito Romano: Parcheggio di scambio gomma-gomma in viale Giovanni XXIII. Importo: € 100.198,23.

Provincia di Rieti

* Torri in Sabina: Riqualificazione area degradata adiacente la chiesa di San Nicola mediante la realizzazione di un parco per attività ludico-ricreative. Importo: € 20.000.

* Rieti: Realizzazione di un canile rifugio. Importo: € 130.000.

* Borgorose: Ripristino della sorgente, del serbatoio di accumulo e dei due fontanili di Fonte S. Paolo in località Spedino. Importo: € 150.000.

* Selci: Lavori di messa in sicurezza delle strade comunali e protezione dal rischio idrogeologico. Importo: € 239.690,29.

* Fara in Sabina: Manutenzione straordinaria della viabilità comunale (Via Scarcialupo e Via di Prime Case). Importo: € 298.509,14.

Provincia di Viterbo:

* Canino: Completamento del teatro comunale. Importo: € 288.405,61.

* Valentano: Rigenerazione impianti sportivi. Importo: € 180.000.

* Graffignano: Recupero e manutenzione straordinaria dei lavatoi comunali. Importo: € 100.000.

* Vasanello: Realizzazione circonvallazione prevista nel PRG. Importo: € 603.298,43.

* Vetralla: Valorizzazione e ripristino del centro storico. Importo: € 449.650.

* Arlena di Castro: Messa in sicurezza del centro storico. Importo: € 50.000.

* Bassano in Teverina: Recupero della chiesa dei Santi Idenzio e Terenzio. Importo: € 100.000.

* Canepina: Riqualificazione della Fontanella. Importo: € 50.000.