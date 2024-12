CS – Oman Air celebra il volo inaugurale Roma-Muscat

(AGENPARL) - Roma, 21 Dicembre 2024

Oman Air celebra il volo inaugurale Roma-Muscat e conquista il secondo scalo in Italia.

Roma, 21 dicembre 2024 – Oman Air è orgogliosa di annunciare un importante traguardo del proprio percorso di trasformazione: il volo inaugurale della tratta Roma-Muscat. Il nuovo servizio potenzia la connettività tra Italia e Oman, con quattro voli settimanali diretti a partire da soli 218 euro a tratta, e assicura connettività continua con Medio Oriente, subcontinente indiano e Asia-Pacifico. Il volo inaugurale è decollato dal Muscat International Airport il 20 dicembre alle 15:00 ora locale e il Roma-Muscat è partito alle 20:30 dello stesso giorno.

All’inizio di dicembre, Sua Eccellenza Pierluigi D’Elia, ambasciatore italiano in Oman, ha incontrato Con Korfiatis, CEO di Oman Air, per celebrare l’evento e sottolineare l’importanza, per entrambi i paesi, di queste nuove rotte.

L’ambasciatore ha elogiato il profondo e duraturo rapporto tra Italia e Oman, ricordando i forti legami diplomatici, culturali ed economici sviluppati e fioriti nel corso degli anni, e ha espresso orgoglio per la collaborazione tra i due paesi, osservando come il nuovo servizio di voli diretti rafforzerà ulteriormente le loro mutue relazioni. L’ambasciatore ha inoltre sottolineato l’importanza del potenziamento della connettività, soprattutto per facilitare e agevolare sempre più gli spostamenti tra i due paesi, e ha evidenziato come il collegamento diretto tra Roma e Muscat aprirà nuove porte al turismo e agli affari, con voli più accessibili sia per i cittadini omaniti sia per quelli italiani, oltre che per turisti e investitori di tutto il mondo, dando un contributo importante alla crescita dei settori di turismo e commercio in entrambi i paesi.

Con Korfiatis ha affermato che i voli su Roma sono una novità che arricchisce ulteriormente le solide relazioni che negli ultimi 13 anni Oman Air ha coltivato con l’Italia grazie ai suoi voli su Milano, e dimostrano l’impegno della compagnia aerea a potenziare la connettività tra i due paesi per promuovere e rafforzare i legami economici, culturali e turistici tra Oman e Italia, offrendo ai viaggiatori sempre maggiori opportunità di vivere e fare esperienza della bellezza unica e distintiva di ambo le destinazioni. Con Korfiatis ha inoltre sottolineato come Oman Air continui nell’impegno ad ampliare la propria rete per collegare l’Oman con il mondo e il mondo con l’Oman.

Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma, ha sottolineato come il nuovo collegamento con Muscat contribuisca ad arricchire la rete internazionale di destinazioni offerte dall’aeroporto di Fiumicino, ancora una volta a dimostrazione della grande attrattività del mercato romano. ADR accoglie con entusiasmo Oman Air nell’aeroporto di Roma Fiumicino, avviando così una cooperazione che possa contribuire a rafforzare ulteriormente i già rilevanti flussi con la Penisola Arabica, un mercato con 1,8 milioni di passeggeri trasportati nel periodo tra gennaio e novembre di quest’anno ed in crescita del 21% rispetto ai livelli record del 2023.

I B737 Max 8 di Oman Air voleranno da Roma a Muscat ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. Il volo di andata parte da Roma alle 20:30 e atterra a Muscat alle 05:45; il volo di ritorno decolla da Muscat alle 15:00 e arriva a Roma alle 19:30.

Oman Air

Oman Air (WY) è operativa dal 1993. Nata per servire importanti rotte nazionali, ha registrato una rapida crescita e oggi è riconosciuta tra i maggiori vettori aerei internazionali e collega le città di tutto il mondo all’Oman, paese accogliente e ospitale che vanta un ricco patrimonio naturale e culturale.

La pluripremiata compagnia aerea ha avuto un ruolo determinante nel fare di Muscat una delle destinazioni turistiche più ambite del Medio Oriente e nel dare così impulso alle attività commerciali, industriali e turistiche di tutta l’area. Con una flotta giovane e moderna che vanta, tra gli altri, Boeing 737 e 787 Dreamliner a basso consumo di carburante e dagli interni lussuosi, Oman Air è rinomata per l’eccellenza dei suoi prodotti e servizi, in volo come a terra, e per la distintiva ospitalità omanita che offre a tutti i passeggeri.