(AGENPARL) – sab 21 dicembre 2024 UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE

BILANCIO, PALAZZO: “NUOVE RISORSE E RINNOVATA ATTENZIONE

PER SPORT, TURISMO, INCLUSIONE E AMBIENTE»

Roma, 21 dicembre 2024. «In Consiglio regionale abbiamo approvato il Bilancio di previsione del 2025-27 per il Lazio. La manovra economica regionale, pur tra le necessarie ristrettezze, delinea quelle che saranno le priorità per il nuovo anno. Per quel che concerne le mie deleghe ci sono molte conferme e diverse novità», lo annuncia l’assessore al Turismo, allo Sport, all’Ambiente e alla Transizione Energetica della Regione Lazio, Elena Palazzo.