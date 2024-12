(ARC) Salute: Riccardi, Associazione donatori sangue esempio di solidariet

(AGENPARL) - Roma, 21 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 21 dicembre 2024 L’assessore ? intervenuto al tradizionale appuntamento del’Afds

Udine, 21 dic – “Grazie per questo straordinario lavoro, perch?

il vostro impegno ? un esempio di solidariet? e gratuit?, valori

che sono alla base di ci? che voi donatori fate a favore della

salute dei cittadini.”

Lo ha dichiarato oggi a Udine l’assessore regionale alla Salute

Riccardo Riccardi, in occasione del tradizionale incontro

natalizio dell’Associazione friulana donatori sangue (Afds),

presieduta da Roberto Flora, il quale ha tracciato un bilancio

dell’attivit? svolta nel 2024, evidenziando le 32.881 donazioni,

in crescita dello 0,9% rispetto all’anno precedente. Altro dato

importante riportato ? quello dei 900 giovani tra i 18 e i 20

anni che si sono iscritti all’associazione. All’evento, tra gli

altri, ha presenziato anche il vicesindaco di Udine Alessandro

Venanzi.

L’assessore, proprio in relazione ai dati positivi relativi alla

raccolta di sangue (intero e plasma), ha sottolineato il saldo

positivo rispetto a ci? che ? necessario alla regione, oltre

all’importante supporto che il Friuli Venezia Giulia fornisce ad

altre aree del Paese in difficolt?.

“Il sistema delle donazioni di sangue – ha aggiunto l’esponente

della Giunta regionale – ? un esempio che si inserisce pienamente

nella tradizione di questa terra, dove la generosit? e la

solidariet? sono valori radicati. Un atto di generosit? anonimo e

gratuito, infatti, risponde a un’attitudine morale che fa parte

della nostra storia.”

Riccardi ha poi parlato della collaborazione, sottoscritta oggi

tramite un accordo operativo, tra Enaip e Afds. “Nei contenuti di

questa intesa c’? molto di ci? che la nostra regione ha bisogno:

un cittadino consapevole e informato che sia in grado di fare le

scelte migliori per s? stesso e per la comunit?.”

In relazione a ci? l’assessore ha poi toccato un tema cruciale

per il sistema sanitario regionale: la necessit? di affrontare i

problemi legati all’appropriatezza delle cure. “Negli ultimi anni

le prescrizioni sono aumentate in modo anomalo del 44%, con una

conseguente pressione sul sistema sanitario regionale. Per questo

– ha affermato Riccardi – c’? bisogno di formare cittadini

consapevoli, che sappiano cosa chiedere, che sappiano cosa ?

giusto e che, senza voler sostituirsi al medico, si fidino della

sua competenza.”

Infine, ribadendo l’importanza di una cultura che renda il

cittadino consapevole, Riccardi ha parlato della necessit? di una

indifferibile riorganizzazione della sanit? regionale. “Ognuno a

livello locale e personale cerca di difendere il proprio

interesse, ma ? necessario che tutti ci impegniamo per garantire

la sicurezza e l’efficienza delle strutture sanitarie. In

quest’ottica non sono ideologicamente contro il privato, ma – ha

concluso l’assessore – dobbiamo garantire che la sanit? continui

a essere accessibile a tutti i cittadini, indipendentemente dalle

loro condizioni economiche”.

ARC/GG/pph

211449 DIC 24