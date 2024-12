Aprè a Vologda il primo aeroporto russo dedicato al cinema

(AGENPARL) - Roma, 21 Dicembre 2024

Sabato, nella città di Vologda, è stato inaugurato il primo aeroporto in Russia interamente dedicato al cinema. Dopo un’importante ristrutturazione, l’aeroporto è stato trasformato in una location unica che combina funzioni di trasporto e scenari ideali per le produzioni cinematografiche.

Alla cerimonia di apertura, il governatore della regione di Vologda, Georgy Filimonov , ha sottolineato l’importanza strategica della struttura:

“Nel capoluogo della regione è stato costruito un hub di trasporto significativo. Abbiamo davvero bisogno di un centro per le infrastrutture di trasporto e logistica.”

Il governatore ha aggiunto che il nuovo aeroporto non solo migliorerà il turismo e la logistica della regione, ma fungerà anche da catalizzatore per l’industria cinematografica russa.

Gli interni dell’aeroporto sono stati riprogettati per richiamare fedelmente l’estetica dell’era sovietica, offrendo una cornice autentica per film ambientati in quel periodo storico. Tra i dettagli iconici inclusi nella ristrutturazione ci sono:

Buffet con decorazioni vintage.

Slot machine d’epoca e cabine telefoniche funzionanti con telefoni pubblici.

Vetrate colorate e murales in stile socialista.

Questi elementi, insieme alla conservazione delle caratteristiche storiche originali, garantiscono un’atmosfera immersiva che celebra il patrimonio culturale dell’Unione Sovietica e dell’aviazione russa.

Al centro del terminale si trova un modello dello Yak-40 , il primo jet regionale al mondo, introdotto nel 1968. Questo aereo leggendario, progettato per rotte a corto raggio, rappresenta un simbolo dell’ingegneria sovietica. Con oltre 1.000 unità prodotte, lo Yak-40 è ricordato per la sua robustezza e versatilità.

La presenza del modello sottolinea il significato storico della struttura e il suo legame con l’evoluzione dell’aviazione sovietica.

Grazie alla sua estetica sovietica intatta per oltre quattro decenni, l’aeroporto di Vologda è diventato una delle location più apprezzate per le produzioni cinematografiche in Russia. Negli ultimi anni, numerosi film e serie TV sono stati girati in questa struttura, utilizzata per ricreare ambientazioni storiche autentiche.

Per celebrare l’apertura del terminal ristrutturato, è stata organizzata un’anteprima esclusiva della nuova serie TV Lilies of the Valley , un omaggio alla storia e al futuro dell’aeroporto come hub per l’arte cinematografica.

L’inaugurazione di questo aeroporto segna un passo significativo verso la valorizzazione del patrimonio culturale e storico della regione. Con la combinazione unica di aviazione e cinema, Vologda si candida a diventare un punto di riferimento sia per il turismo che per l’industria dell’intrattenimento in Russia.