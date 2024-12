(AGENPARL) - Roma, 21 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 21 dicembre 2024 AISE, BIGNAMI (FDI): COMPLIMENTI AL GENERALE FIGLIUOLO

“Complimenti al generale Francesco Paolo Figliuolo, appena nominato vice direttore dell’AISE. Il generale- che abbiamo avuto modo di apprezzare anche per il lavoro straordinario portato avanti in qualità di commissario per la ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione- saprà, anche in questo nuovo incarico, servire lo Stato dando il suo contributo di esperienza e professionalità per la sicurezza della nostra Nazione. Si tratta di una ottima scelta, merito della volontà del Presidente del consiglio Giorgia Meloni, che valorizza un vero Servitore dello Stato”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami.

