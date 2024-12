(AGENPARL) - Roma, 20 Dicembre 2024

ven 20 dicembre 2024 COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

“Vita di Masaccio da San Giovanni di Valdarno”, evento di living history

Domani, sabato 21 dicembre alle 16,30 e alle 17,30, in occasione dell’anniversario

della nascita di Masaccio, si terrà l’iniziativa teatralizzata per ascoltare la vita di

Masaccio narrata da Giorgio Vasari al Museo delle Terre Nuove

In occasione delle iniziative della Festa della Toscana realizzate con la compartecipazione del

Consiglio Regionale della Toscana, si terrà nel museo delle Terre Nuove a San Giovanni Valdarno

uno speciale evento di living history.

Domani, sabato 21 dicembre, infatti, anniversario della nascita di Masaccio, un’iniziativa

teatralizzata permetterà al pubblico di ascoltare la “Vita di Masaccio da San Giovanni di Valdarno”

narrata da Giorgio Vasari (ore 16.30 e 17.30). L’evento è organizzato dal Comune di San Giovanni

Valdarno, con il Museo Terre Nuove e MUS.E nell’ambito della mostra “Giorgio Vasari e la Natività.

La ‘pittura di lumi’ al tempo del duca Cosimo I”.

Proseguono inoltre per tutta la durata delle festività natalizie le attività che coinvolgeranno le

famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni al Museo delle Terre Nuove e a Casa Masaccio: domenica 22

dicembre ore 16 al Museo delle Terre Nuove, Chi c’è nel presepe a Castel San Giovanni?

Osservando la preziosa Natività dipinta da Giorgio Vasari i partecipanti potranno ripercorrere

l’immortale storia del Natale per poi costruire e colorare in laboratorio un presepe unico e

irripetibile, dove certamente ci sarà posto anche per ciascuno di noi. Alle ore 17,30 a Casa

Masaccio I Centro per l’arte contemporanea, l’attività La città di luce prende spunto dagli scatti di

Gabriele Basilico, celeberrimo fotografo, per rileggere in modo artistico la città di San Giovanni. I

partecipanti saranno invitati a rielaborare alcune immagini del centro cittadino all’insegna delle

luci e dei colori delle feste.