Uispress n. 47 – Agenzia stampa di sport sociale e per tutti – 20 dicembre 2024

“Questa Agenda Sportpertutti 2025 è un riconoscimento alla storia dell’Uisp, iniziata nel 1948, lo stesso anno in cui fu promulgata la Costituzione”, scrive così *Tiziano Pesce nel suo editoriale di apertura dell’Agenda Sportpertutti Uisp* del nuovo anno. L’Agenda ci farà da guida per questo anno congressuale. Infatti, *dal 14 al 16 marzo 2025* si terrà a Tivoli (Roma) il XX Congresso nazionale Uisp e nell’agenda è possible trovare la ricostruzione storica dei Congressi Uisp dal 1948 ad oggi.

*AGENDA SPORTPERTUTTI UISP [1]*

Ogni mese è aperto da una scheda che approfondisce una tappa di questo *lungo percorso di democrazia e condivisione*, come ricorda nel suo editoriale il presidente nazionale Uisp, Tiziano Pesce: “L’Uisp, Unione Italiana Sport Per tutti, è un’associazione di promozione sportiva e sociale – dal 2023 anche Rete associativa nazionale – che ha l’obiettivo di estendere il diritto allo sport a tutti i cittadini, senza distinzione di età, genere, condizione economica. Lo sport è diventato un grande fenomeno sociale nel corso degli anni e *dal 2023 è entrato in Costituzione, all’articolo 33, come uno dei diritti da tutelare e promuovere*”

[2] L’Uisp non si ferma neanche a Natale! Vivi lo spirito delle feste con lo sportpertutti Uisp nella tua città

Tra i vari momenti di festa, diverse sono le attività organizzate dai Comitati territoriali Uisp in occasione delle festività natalizie, *per vivere la bellezza dello stare insieme attraverso musica, arte, sport e divertimento*.

Dalle iniziative per scambiarsi gli auguri alle pedalate di Santo Stefano per rimettersi in movimento, sono tante le proposte che stanno preparando i Comitati Uisp dal nord al sud del Paese, ecco una breve rassegna

[3] Inizia il 2025 con le proposte Uisp sul territorio: dalla Marcia per la pace alle iniziative dell’Epifania

*Gennaio è il mese della pace*. La ricorrenza venne istituita il 1° gennaio 1968 da Papa Paolo VI, quando venne celebrata la prima volta. Il *1° gennaio* 2025 avrà luogo la *58° Giornata mondiale della pace*, alla quale anche l’Uisp ha scelto di aderire. A Modena arriva l’evento *“Modena cammina per la pace*: Fuori la guerra dalla storia” con un percorso attraverso il centro storico della città, per cui è previsto il ritrovo in Piazza Grande alle 15.30.

*Uisp Bari* organizza la *24° edizione della Marcialonga Nicolaiana*, per inaugurare il nuovo anno all’insegna dello sport. Per il giorno dell’Epifania, l’*Uisp Piemonte* realizzerà l’evento *“La Befana Uisp gioca a pallavolo”*, aperto a tutte le squadre femminili Uisp under 12, 14 e 16

[4] Crescere nelle tante Italie: il rapporto del Gruppo Crc regione per regione. Parla Loredana Barra

La terza edizione del rapporto “I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia – I dati regione per regione” [5], redatto con cadenza triennale dal *Gruppo CRC, di cui fa parte anche l’Uisp*, *conferma l’allarme già lanciato nelle precedenti edizioni*: le persone di minore età si trovano oggi a crescere in un Paese caratterizzato da importanti disuguaglianze territoriali, che abbracciano tutte le regioni e al cui interno si rilevano disparità anche rispetto ai servizi afferenti all’infanzia e adolescenza.

“Il rapporto *serve a dialogare con le istituzioni* in modo che si possa riflettere e agire per mettere a terra processi che favoriscano in modo globale la concreta attuazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – afferma *Loredana Barra*, responsabile Politiche educative e inclusione Uisp – Per la nostra associazione, il rapporto diventa fondamentale perché *è proprio la conoscenza dei dati che permette l’attuazione di strategie e scelte politiche utili* a migliorare la condizione dell’infanzia e l’adolescenza”

[6] Verso il Congresso nazionale Uisp: i nuovi appuntamenti per i Comitati territoriali

In vista del *Congresso nazionale Uisp (14-16 marzo 2025)* prosegue anche questo fine settimana il percorso congressuale Uisp sul territorio con nuovi appuntamenti.

Presentiamo* i Congressi previsti nei prossimi giorni* e le notizie su quelli che si sono svolti nello scorso week-end

[7] Consiglio nazionale Uisp a Napoli: l’Uisp cresce e guarda in avanti. La relazione di Tiziano Pesce

*Sabato 14 dicembre* si è tenuto a Napoli, presso l’Hotel Ramada Naples, il Consiglio nazionale Uisp, che è stato preceduto dalla riunione della *Giunta nazionale Uisp*, che si è tenuta nel capoluogo campano nel pomeriggio del giorno precedente, venerdi 13 dicembre.

Nella sua relazione introduttiva *Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp*, ha tracciato un bilancio delle attività associative e lanciato alcuni spunti per il futuro: territori al centro, ascoltare bisogni e desideri delle persone, consolidare la rete associativa Uisp, valorizzare la trasparenza, città più amichevoli e vivibili.

Tra le altre cose, nel corso del Consiglio nazionale sono stati* approvati all’unanimità il Bilancio d’esecizio 2023-24 e il Bilancio Sociale*, realizzato in collaborazione con la Scuola Sant’Anna di Pisa

[8] L’Uisp sulla Rai con la Camminata natalizia di Gorizia nel servizio della TgR Rai Friuli Venezia Giulia

Nella mattinata di *domenica 15 dicembre* il centro della città di Gorizia è stato invaso pacificamente da *centinaia di emuli di Babbo Natale* che, muniti di berretto rosso con pon pon, hanno camminato, corso, marciato o pattinato insieme, celebrando l’atmosfera delle feste.

Gli ingredienti giusti c’erano tutti: per questo anche la *redazione della TgR Rai Friuli Venezia Giulia* ha seguito l’iniziativa e raccontato questa domenica mattina un po’ speciale

*GUARDA IL SERVIZIO DELLA TGR RAI FRIULI VENEZIA GIULIA [9]

*L’Uisp partecipa alle iniziative per Go2025 [10]*, Gorizia capitale della cultura 2025*, con una nuova guida ai percorsi goriziani: “L’Uisp presenterà tra due settimane, il 30 dicembre, una guida tascabile, “Gorizia in tasca” che prevede 25 percorsi a piedi nella città, con alcune varianti anche in territorio sloveno”, racconta *il presidente del Comitato Uisp, Enzo Dall’Osto*, ai microfoni Rai

[11] Con i due nuovi numeri di Sporty Mag il racconto di un anno di sport sociale Uisp

Sporty Mag, la rivista *edita da SE-Sport Europa e realizzata con l’Uisp*, è uscita con due nuovi numeri. *Il numero 55 [12] è aperto dall’editoriale di Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp*, che evidenzia come l’anno che sta arrivando sarà pieno di eventi importanti per l’associazione: “Il 2025 è l’anno del XX Congresso nazionale, che si terrà dal 14 al 16 marzo a Tivoli (Roma). In queste pagine di Sporty abbiamo raccolto alcune grandi iniziative nazionali che riproporremo anche nel 2025″.

*Al centro del numero 56 [13] ci sono i valori* della mission Uisp. In queste pagine è possibile rivivere, attraverso fotografie, numeri e resoconti, una grande stagione di sportpertutti con le iniziative e gli eventi del 2024

[14] Nuovi appuntamenti con i corsi di formazione organizzati dall’Uisp in tutta Italia

Proseguono i corsi di formazione Uisp *organizzati dai Comitati regionali e territoriali e dai Settori di attività nazionali*. In vista delle feste natalizie i corsi subiscono un piccolo rallentamento ma il percorso non si ferma: i percorsi formativi procedono su un doppio binario: in presenza e in videoconferenza, a seconda delle necessità didattiche. L’Uisp ha sempre messo *al primo posto la qualità della formazione* e la capacità di innovare la sua proposta anche dal punto di vista tecnologico.

Sono *circa 150 le qualifiche nazionali che l’Uisp rilascia* a tecnici, giudici, operatori, istruttori, insegnanti, maestri, riferite alle* 180 discipline organizzate in tutta Italia, a cui si aggiungono i corsi per dirigenti*. Ogni percorso formativo, oltre agli aspetti specifici delle discipline e delle qualifiche richieste, prevede materie di studio finalizzate al benessere, al gioco, al divertimento, ma anche all’educazione, all’inclusione, alla valorizzazione e cura dell’ambiente

[15] Il Ciclismo Uisp presenta la nuova stagione con la rivista “in Bicicletta”

Torna “in Bicicletta” [16],* la rivista Uisp dedicata al ciclismo*. Nel nuovo numero sono presenti tutti gli appuntamenti nazionali del 2025, tra campionati nazionali Uisp, MTB escursionistico, Granfondo cicloturistiche, MTB Marathon, Criterium Ciclocross, Gravel turistico.

La rivista è *aperta dall’editoriale di Giovanni Punzi*, responsabile SdA Ciclismo Uisp nazionale: “Il 2024 ci ha dato molte soddisfazioni, *ora è tempo di riflessioni e di gratitudine* – scrive Punzi – Siamo stati testimoni di un altro anno trascorso insieme a pedalare, scoprendo percorsi meravigliosi e affrontando sfide che ci hanno uniti ed ispirati. *Il ciclismo è molto più di uno sport” *

[17] Sport sociale per i diritti e contro il razzismo: il 19 gennaio 2025 a Roma torna la Corsa di Miguel

La Corsa Di Miguel è, da sempre, sport sociale per i diritti, contro il razzismo, per ricordare l’impegno per la libertà, contro tutte le dittature e i fascismi. L’appuntamento *nel ricordo del maratoneta poeta argentino desaparecido Miguel Sanchez* con il tradizionale arrivo dentro lo Stadio Olimpico, torna domenica 19 gennaio 2025.

La manifestazione è stata presentata mercoledì 18 dicembre a Roma nella Protomoteca del Campidoglio:* l’Uisp Roma sarà parte della manifestazione e contribuirà direttamente all’organizzazione della Strantirazzismo*, la camminata non competitiva parallela alla Corsa di Miguel, con la partecipazione di migliaia di ragazze e ragazzi delle scuole

*Valerio Piccioni*, ideatore della Corsa oltre vent’anni fa,i ha presentato la Corsa nell’edizione di giovedì 19 dicembre del *Giornale radio sociale*. *ASCOLTA L’AUDIO [18]*

[19] Uisp Forlì-Cesena: il report del webinar su donne e sport, per non dimenticare le disuguaglianze

Si è svolto lunedì 16 dicembre, in modalità on-line, il webinar di Uisp Forlì-Cesena organizzato* nell’ambito del progetto “Diamo valore alle differenze”*, per favorire il rispetto di una cultura plurale delle diversità e della non discriminazione, anche in relazione all’orientamento sessuale e all’identità di genere, e *per promuovere la parità di genere e le pari opportunità*.

Il tema dell’incontro era “Donne e sport: diamo valore alle differenze”, con un focus particolare sui contesti di restrizione

[20] “Notizie di contrasto”, presentato a Roma il XII Rapporto dell’Associazione Carta di Roma

Presentato a Roma, *in occasione della Giornata Internazionale dei migrant*i, il XII Rapporto dell’Associazione Carta di Roma [21] dal titolo “Notizie di contrasto”. Il Report, realizzato in collaborazione con l’Osservatorio di Pavia, *offre un’analisi dei media italiani aggiornata al 31 ottobre 2024*.

Nel corso dell’anno è stato rilevato sulle prime pagine dei quotidiani italiani *un drastico calo dell’attenzione circa la questione migratoria*: 897 titoli rispetto ai 1.536 del 2023, una diminuzione del 42%. Da gennaio a ottobre 2024, la stampa italiana ha prodotto in tutto 4.511 titoli sulle migrazioni, registrando una riduzione rispetto al 2023 (-34%)

[22] ASviS: “Se non ci prendiamo cura dei territori, rincorreremo sempre le emergenze”

Senza una gestione sostenibile dei territori, l’Italia rischia di rimanere indietro. Nonostante alcune buone pratiche e segnali positivi – come l’impegno dei corpi intermedi e la crescente consapevolezza dei cittadini – *Regioni, Province, Città metropolitane, aree urbane e Comuni soffrono di ritardi su più fronti*, dal rischio idrogeologico al consumo di suolo.

Questi i temi affrontati nell’evento di presentazione del *Rapporto ASviS 2024 “I territori e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile: alle radici della sostenibilità” [23]*, che si è tenuto il 13 dicembre presso la sede del Cnel a Roma. Nel Rapporto l’Alleanza ha fatto il punto sullo stato di salute dei territori nel periodo 2010-2023, attraverso *l’elaborazione di circa 100 indicatori elementari e indici compositi*

[24] MovieMenti: i ciak dello sport sociale e per tutti Uisp. I video e i servizi radio/tv che raccontano l’associazione

Ciak, azione! *Sette giorni di sport, raccontati dai media ma non solo*. Lo sport sociale e per tutti Uisp trova nel web il canale per raccontarsi. *Emozioni, volti e attività dello sport sociale* del territorio nel web riescono a ritrovare la possibilità di esprimersi e raccontarsi.

Video in diretta o trasmissioni tv, servizi giornalistici o brevi video di foto per raccontare il valore dello sport per tutti. Ogni settimana selezioniamo i video *intercettati sui social, sentiti in radio o visti in tv *

[25] Comunicazione Uisp: le news più lette degli ultimi giorni

Nel corso di questi giorni in primo piano: Sport e terzo settore: *Tiziano Pesce sul mensile di Euroconference*; Esclusione Iva per gli enti associativi: proroga al 10 gennaio 2026; *Uisp Roma sulla Rai*: tempo di bilanci e prospettive; Consiglio nazionale Uisp a Napoli: l’Uisp cresce e guarda in avanti; Conferenza conclusiva *Differenze in gioco*: corpo al centro

[26]

