(AGENPARL) – ven 20 dicembre 2024 Torna il tradizionale appuntamento con il Trenino di Babbo Natale

Scuolinfesta aps e Nuova Polisportiva A. Consolini per tutta la settimana

sono pronti a ricevere i pacchi presso la Sala del Consiglio

Ecco i giorni e gli orari per la consegna

Giovedì 19 e venerdì 20 dicembre 14.30-19.00

Sabato 21 e domenica 22 dicembre 9.00-12.00 e 14.30-19.00

Lunedì 23 dicembre 9.00-12.00

Il giorno della Vigilia, martedì 24 Dicembre, arriva Babbo Natale, a bordo

di un colorato trenino, per consegnare i doni ai bimbi di San Giovanni in

Marignano e, intorno alle ore 18.00, aspetta tutti in Piazza per lo scambio

degli auguri.

“Questa iniziativa è ormai una tradizione per i bambini di San Giovanni in

Marignano che ogni anno hanno l’occasione di incontrare Babbo Natale e

ricevere dalle sue mani il dono, regalando gioia e magia ai piccoli

marignanesi. Ringraziamo le realtà ed i volontari che rendono possibile

tutto questo ed in giorni quasi festivi si fanno promotori della gioia dei

piccoli”.

Gestione della raccolta e consegna pacchi a cura di Nuova Polisportiva A.

Laura Pontellini

Ufficio Cultura, Eventi, Turismo

Segreteria del Sindaco

Comune di San Giovanni in Marignano

https://whatsapp.com/channel/0029VaGCHUdF6sn7rmNZwP0B

https://t.me/comunesgmarignano



FB E IG: Comunesgm/Bibliosgm/Lanottedellestreghesgm