(AGENPARL) – ven 20 dicembre 2024 TRASPORTI. FENU (M5S): NUORO ANCORA FUORI DA RETE FERROVIARIA, DA SALVINI ATTENDIAMO INTERVENTO SU RFI

Roma, 20 dic. – Il deputato Emiliano Fenu (Movimento 5 Stelle) ha depositato oggi un’interrogazione parlamentare indirizzata al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per chiedere chiarimenti e interventi urgenti in merito alla realizzazione della linea ferroviaria Nuoro-Abbasanta, considerata un’infrastruttura strategica per migliorare la mobilità interna della Sardegna e superare il cronico isolamento del territorio nuorese. “Nuoro è l’unico capoluogo di provincia in Italia ancora escluso dalla rete ferroviaria nazionale, una condizione inaccettabile che penalizza migliaia di cittadini e frena lo sviluppo economico e sociale dell’intera area”, ha dichiarato l’on. Fenu. L’interrogazione segnala le criticità delle ipotesi alternative avanzate da RFI, in particolare la proposta di un servizio su gomma, ritenuta totalmente insufficiente per garantire il diritto alla mobilità e una connessione stabile e sicura con il resto dell’Isola. “L’unica soluzione possibile è la realizzazione di una nuova linea ferroviaria elettrificata Nuoro-Abbasanta, che colleghi finalmente Nuoro con i principali centri sardi, i porti e gli aeroporti, offrendo opportunità concrete di sviluppo sostenibile e contrastando il crescente spopolamento delle aree interne”. L’interrogazione sottolinea inoltre incongruenze nei dati ufficiali relativi ai tempi di percorrenza dichiarati. “È fuorviante e irrealistico sostenere che il collegamento Nuoro-Abbasanta-Cagliari tramite navetta e treno richieda lo stesso tempo della tratta interamente ferroviaria, considerando tempi di cambio mezzo, limiti di velocità e il fatto che il treno più veloce sulla tratta Abbasanta-Cagliari impiega attualmente 1 ora e 24 minuti, e non 1 ora e 10 minuti come indicato dalla documentazione ufficiale”. Infine, l’on. Fenu ha evidenziato l’urgenza del progetto, anche in vista della partecipazione dell’Italia alla gara internazionale per l’Einstein Telescope, che richiede infrastrutture di trasporto moderne ed efficienti. “Chiediamo al Ministro Salvini di intervenire con determinazione, escludendo soluzioni su gomma e accelerando l’iter progettuale per la realizzazione della ferrovia Nuoro-Abbasanta. Non si tratta solo di una questione di mobilità, ma di giustizia territoriale e di sviluppo strategico per tutta la Sardegna”, ha concluso l’on. Fenu.

