Roma, 20 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 dicembre 2024 STELLANTIS, POGLIESE (FDI): VIDEO AZIENDA SOTTOLINEA RILANCIO PRODUZIONE IN ITALIA

“E’ grazie all’impegno del governo Meloni e del ministro Urso che Stellantis ha deciso il rilancio della produzione automobilistica in Italia e di questo siamo fieri ed orgogliosi. Stellantis conferma il suo impegno nelle fabbriche italiane. Sulle note di ‘Si può fare’, in un video la fabbrica automobilistica ricordia il lungo viaggio che da più di 100 anni Fiat, Lancia, Alfa Romeo e Maserati hanno intrapreso nella nostra Nazione. Un viaggio fatto di salite e discese, che però è destinato a durare ancora molto a lungo dopo l’accordo raggiunto al Mimit che garantisce, con un piano autofinanziato, di porre il nostro territorio al centro delle strategie di Stellantis, attraverso l’aumento dei modelli in produzione, elettrici e ibridi, e la salvaguardia dei livelli occupazionali, in linea con gli investimenti produttivi e avviando processi di inserimento, aggiornamento e riqualificazione delle persone del Gruppo”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Salvo Pogliese, capogruppo FdI in Commissione Industria a Palazzo Madama.

