(AGENPARL) - Roma, 20 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 dicembre 2024 Comune di Rimini

Ufficio Stampa

Rimini 20 dicembre 2024

comunicato stampa

Servizi educativi: fino al 31 dicembre aperte le domande per le supplenze come insegnanti di scuole d’infanzia

Saranno aperte dal dal 18/12/2024 al 31/12/2025 -esclusivamente online – le domande per la formazione di un elenco di candidati di supplenti per “Istruttori – insegnanti di scuola d’infanza, cat. C”.

Di cosa si tratta:

Il Comune di Rimini può trovarsi, in via d’urgenza, nella necessità di assumere con contratto di lavoro a tempo determinato personale insegnate supplente nelle scuole comunali per la sostituzione di altro personale assente dal servizio a qualsiasi titolo.

Da qui la necessità della formazione di un elenco di nominativi di personale disponibile ad eventuali assunzioni a tempo determinato per supplenze. L’utilizzo dell’elenco per l’assegnazione di supplenze e assunzioni urgenti è subordinato all’indisponibilità accertata del personale presente nelle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato e determinato di “Insegnante Scuola Infanzia” del Comune di Rimini.

Non verranno iscritti negli elenchi i candidati che siano stati assunti alle dipendenze del Comune di Rimini negli ultimi 10 anni con contratto a tempo determinato o indeterminato, senza però superare il periodo di prova o siano stati licenziati. necessarie alle sostituzioni in tempi rapidi del personale educativo e conseguentemente al funzionamento dei servizi.