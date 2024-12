+++ RPT CON TESTO CORRETTO ULTIMA RIGA +++ Open Arms. Ferrante, Processo a Salvini aberrante, urge riforma giustizia

(AGENPARL) - Roma, 20 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 dicembre 2024 Open Arms. Ferrante, Processo a Salvini aberrante, urge riforma giustizia

“Un processo aberrante, costruito con il solo obiettivo di condannare un ministro per aver fatto il proprio dovere, che non sarebbe mai dovuto iniziare e che si è concluso con l’unica sentenza possibile: l’assoluzione di Matteo Salvini per la vicenda Open Arms conferma la piena correttezza del suo operato e la totale infondatezza delle accuse mosse a suo carico. Esprimo grande soddisfazione per questa sentenza e rinnovo la mia solidarietà al ministro Salvini, che ha operato e continua ad operare nell’interesse del Paese. Quanto accaduto dimostra l’assoluta urgenza della riforma della giustizia che siamo portando avanti per arginare la degenerazione correntizia e la politicizzazione di una parte della magistratura. Il potere giudiziario non può sostituirsi a quello legislativo e a quello esecutivo: con buona pace di certa ideologia sinistra, continueremo a lavorare per realizzare una ad una le proposte democraticamente votate dai cittadini”. Lo scrive in una nota il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e deputato di Forza Italia, Tullio Ferrante.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma