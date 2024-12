(AGENPARL) - Roma, 20 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 dicembre 2024 [Regione Lazio]

UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE

COMUNICATO STAMPA

RIFUGIO MONTANO TOZZE DI ITRI. ASSESSORE PALAZZO:

FINANZIAMENTO PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Roma, 20 dicembre 2024 – «Via libera allo stanziamento di 21mila euro per l’intervento di efficientamento energetico per una migliore gestione ambientale del Rifugio montano in località Tozze, a Itri», ha dichiarato l’assessore all’Ambiente, al Turismo e allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo.

La struttura si trova all’interno del Parco Naturale dei Monti Aurunci. Luogo da anni frequentato dai visitatori del parco, è dotato di un piccolo impianto fotovoltaico ormai obsoleto e da sostituire.