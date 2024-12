(AGENPARL) - Roma, 20 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 dicembre 2024 Puglia, De Palma: “Decreto su riperimetrazione Aree Sin Taranto opportunità straordinaria per territorio””

“La firma da parte del Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto, del decreto sulla riperimetrazione delle aree Sin di Taranto, è un’ottima notizia e ringraziamo il ministro per il risultato raggiunto. Erano 24 anni che il Sin di Taranto non veniva rivisto, i suoi confini erano rimasti quelli del 2000 nonostante fossero intervenuti nel frattempo cambiamenti profondi. Si tratta di un’opportunità straordinaria per valorizzare il territorio e gestire meglio le risorse dedicate alla bonifica e al recupero ambientale. Con l’approvazione della riperimetrazione si potranno concentrare gli interventi sulle aree effettivamente contaminate, accelerando i processi di riqualificazione. Questo permette di liberare spazi per nuove attività economiche, creare posti di lavoro nel settore della bonifica e stimolare lo sviluppo sostenibile del territorio”.

Lo dichiara Vito De Palma, deputato di Forza Italia e segretario provinciale di Taranto.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma