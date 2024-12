Polizia di Stato: Foggia, 8 soggetti gravemente indiziati di aver commesso tre diverse rapine in città tra novembre 2023 e febbraio 2024

(AGENPARL) - Roma, 20 Dicembre 2024

Nelle prime ore del mattino, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad Ordinanza applicativa di misure cautelari a carico di 8 soggetti, di cui 5 in carcere e 3 agli arresti domiciliari, gravemente indiziati di aver commesso tre diverse rapine in città tra novembre 2023 e febbraio 2024.

In particolare, il provvedimento che dispone l’applicazione delle misure cautelari custodiali a carico dei soggetti, è stato emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Foggia, all’esito di complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia e condotte dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Foggia per rapina aggravata in concorso.

Le attività d’indagine venivano avviate a seguito della rapina avvenuta nel pomeriggio del 30 novembre 2023 alla gioielleria del centro storico, ove al momento dell’apertura pomeridiana si introducevano tre soggetti travisati che, minacciando con un’arma la proprietaria e le persone presenti all’interno del locale adibito all’esposizione, con un’azione fulminea si impossessavano di gioielli e preziosi nell’ambiente interno destinato alla vendita, fuggendo successivamente a piedi nelle vie limitrofe. Gli autori conseguivano, dall’azione criminosa, un ingente profitto patrimoniale.

Nella successiva attività investigativa, si riusciva ad evidenziare il ruolo svolto da un quarto complice che durante la rapina restava all’esterno del locale e veniva evidenziato anche l’impiego di un veicolo con la targa appositamente alterata al fine di impedire la sua identificazione.