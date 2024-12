(AGENPARL) - Roma, 20 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 dicembre 2024 Open Arms: Marti (Lega), felice per Salvini, giustizia è fatta

Roma, 20 dic. – “Abbiamo sempre sostenuto quanto fossero assurde le accuse e l’intero processo nei confronti del vicepremier Matteo Salvini che altro non ha fatto, da ministro dell’Interno, che difendere gli italiani. Sono felice per Matteo, con la sua assoluzione vince l’intero Paese. La difesa dei confini è un dovere e, oggi, giustizia è fatta”.

Così in una nota il senatore della Lega Roberto Marti.

