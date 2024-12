(AGENPARL) - Roma, 20 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 dicembre 2024 Open Arms: Germanà (Lega), sentenza giusta, quello che abbiamo sempre sostenuto

Roma, 20 dic. – “Oggi a Palermo, una sentenza giusta. La vittoria di tutto il Paese. Come abbiamo sempre sostenuto, difendere i confini e la nostra sicurezza nazionale non è un reato, ma un dovere. Salvini ha sempre agito nell’esclusivo esercizio delle sue funzioni a tutela dell’Italia. Sono soddisfatto e felicissimo per Matteo che tutta la Lega Sicilia abbraccia”.

Così in una nota il senatore siciliano e commissario regionale della Lega Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo a Palazzo Madama.

Ufficio Stampa Lega Senato