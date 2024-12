(AGENPARL) - Roma, 20 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 dicembre 2024 Municipio V, Caliste: Troppi furti, l’Amministrazione chiede maggiore sicurezza. Roma,20/12/24:”Il quartiere Prenestino-Labicano e più in generale il territorio del Municipio, è colpito da una serie di furti che stanno creando preoccupazione tra i cittadini. Come Amministrazione municipale, siamo profondamente consapevoli del disagio e dell’insicurezza che questi episodi stanno generando nella comunità locale. Abbiamo già richiesto, da tempo, un potenziamento delle forze dell’ordine sul territorio municipale e rinnoviamo con forza il nostro appello al Ministro degli Interni e al Questore affinché venga incrementata la vigilanza nel nostro quartiere, con l’obiettivo di prevenire ulteriori episodi di criminalità e ristabilire un clima di serenità per i nostri cittadini. Lavoriamo quotidianamente per garantire la sicurezza e la qualità della vita del nostro territorio”. Lo dichiara in una nota il presidente del Municipio V Mauro Caliste