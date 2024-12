(AGENPARL) - Roma, 20 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 dicembre 2024 MANOVRA, TORTO (M5S): AI MINISTRI MEZZO MILIONE, AI PENSIONATI 1,8 EURO. IL SUCCO E’ QUESTO

NOTA STAMPA

*MANOVRA, TORTO (M5S): AI MINISTRI MEZZO MILIONE, AI PENSIONATI 1,8 EURO. IL SUCCO E’ QUESTO*

Roma, 20 dicembre. “Questa Legge di bilancio è figlia di un Patto di stabilità che hanno votato tutti ad accezione del Movimento 5 Stelle, che ha scelto di non essere complice di questa condanna al Paese. Prima avete imposto sacrifici per fare bella figura a Bruxelles, accreditare la vostra Giorgia Meloni, poi vi siete presentati qui con una Manovra che colpisce l’Italia onesta e lavoratrice. In Commissione Bilancio avete superato voi stessi. Ci avete tenuti bloccati per giorni non per risolvere i problemi del Paese, ma per creare un bel fondo da mezzo milione di euro all’anno per aumentare gli stipendi dei vostri ministri e sottosegretari. Evidentemente c’è un problema di comunicazione. Noi vi avevamo chiesto di mettere almeno 100 euro in più al mese per le pensioni minime; voi avete messo mezzo milione di euro per aumentare gli stipendi dei ministri, mentre ai pensionati minimi avete dato 1,8 euro in più al mese. Il succo della Legge di bilancio è questo. D’altro canto è un film già visto: mentre noi siamo venuti a palazzo Chigi a portarvi la proposta pronta del salario minimo, voi avete aumentato lo stipendio al vostro amico Brunetta. Ma da che parte state? Lo dico con chiarezza: questo Governo finirà, cadranno austerità, bugie e favoritismi tra amici e parenti. E sapete perché? Perché l’Italia è molto più forte di voi!”. Lo ha detto Daniela Torto, capogruppo M5S in Commissione bilancio della Camera, durante la dichiarazione di voto a Montecitorio sulla Manovra.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle