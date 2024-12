(AGENPARL) - Roma, 20 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 dicembre 2024 Manovra: Cannizzaro, grazie a FI misure importanti nel settore sanitario e attenzione a Sud

“L’obiettivo era quello di ascoltare i territori, gli enti pubblici, le associazioni di categoria e, una volta ascoltati e accolte le istanze, abbiamo cercato in questa manovra di soddisfare una domanda necessaria e ne siamo assolutamente soddisfatti”. Così Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia, nel corso delle dichiarazioni di voto alla Camera sulla legge di Bilancio. “Tra le misure per la riduzione della pressione fiscale – ha proseguito – si rendono strutturali gli effetti del taglio del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti e l’accorpamento su tre scaglioni delle aliquote Irpef. In relazione al pubblico impiego, importanti sono le disposizioni introdotte con l’approvazione di un mio emendamento, volte ad assumere all’interno delle amministrazioni”: “oltre 5.000 famiglie grazie a un emendamento di Forza Italia riescono oggi ad avviare un processo di stabilizzazione, dando la possibilità agli enti comunali di andare in deroga rispetto al processo di assunzione. Sempre nello stesso emendamento, proroghiamo personale qualificato e professionale per oltre un anno, che opera all’interno dei ministeriali, e che diventa indispensabile nella pubblica amministrazione”. Grazie a Forza Italia si prevede “l’istituzione di un fondo” “per finanziare futuri interventi normativi in materia di prevenzione e cura dell’obesità” e un secondo “con una dotazione di 5 milioni a decorrere dal 2026, per finanziare future iniziative normative volte ad implementare interventi per la prevenzione e la lotta contro l’HIV, l’AIDS, le infezioni e le malattie a trasmissione sessuale”. “Grazie a Forza Italia è stato finanziato il primo campus universitario del Mediterraneo in Calabria” e “abbiamo destinato delle risorse ai comuni di Calanna, Laganadi, Sant’Alessio in Aspromonte, Santo Stefano, Mannoli, per rigenerare e accogliere quella che sarà l’opera che cambierà il volto del Sud: il Ponte sullo Stretto”, ha concluso, annunciando il voto di fiducia di Forza Italia.

