INDUSTRIA: CONTRIBUTI PER INFRASTRUTTURE NEI PIP. FINANZIATI 59 COMUNI. ASSESSORE CANI, BUON SEGNALE PER IL SISTEMA ECONOMICO REGIONALE, STANZIEREMO ULTERIORI FONDI

Cagliari, 20 dicembre 2024 – Sono 59 i comuni sardi ammessi a usufruire del finanziamento da destinare alla realizzazione di infrastrutture nei piani per insediamenti produttivi (PIP) comunali e nelle aree industriali ex ZIR trasferite ai comuni. Lo stanziamento complessivo messo a disposizione dall’assessorato dell’industria della Regione è di 15 milioni 350 mila euro. “Un buon segnale a favore del sistema economico regionale, che consentirà a 59 comuni di sviluppare e potenziare le infrastrutture necessarie per incentivare gli investimenti delle imprese”, commenta l’assessore dell’Industria Emanuele Cani. “Stiamo già prevedendo un’ulteriore dotazione finanziaria per l’annualità 2025”.

