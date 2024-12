Vanny Miale: Grottaglie premia il preparatore atletico della nazionale di pallavolo campione olimpica

(AGENPARL) - Roma, 19 Dicembre 2024

Sabato 21 dicembre 2024, alle ore 09:30, il Consiglio Comunale di Grottaglie conferirà un riconoscimento per meriti sportivi al concittadino Vanny Miale, preparatore atletico della nazionale italiana di pallavolo femminile medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Miale, grottagliese di nascita, ha costruito nel tempo una carriera di eccellenza nel mondo dello sport professionistico. Il suo percorso è iniziato nella stagione 2001-2002 a Taranto, dove ha collaborato con coach Vincenzo Di Pinto. La svolta internazionale della sua carriera è arrivata con l’esperienza al fianco dell’allenatore Julio Velasco nella stagione 2007-2008 in Serie A1 maschile a Montichiari. Il suo talento lo ha portato fino alle Olimpiadi di Londra 2012 come membro dello staff tecnico della nazionale polacca. Ha poi consolidato la sua esperienza internazionale in Turchia, dove con il VakifBank Spor ha conquistato numerosi titoli prestigiosi, tra cui la Coppa dei Campioni femminile.

Il successivo ritorno in Italia e l’ingresso nello staff della nazionale femminile guidata da Julio Velasco hanno rappresentato il coronamento di un percorso professionale d’eccellenza, culminato con lo storico oro olimpico a Parigi. Il presidente della FIPAV, Giuseppe Manfredi, ha più volte evidenziato il ruolo fondamentale di Miale nella preparazione atletica che ha portato la squadra sul gradino più alto del podio olimpico.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale invitano la cittadinanza a partecipare alla cerimonia di conferimento, che si terrà nell’aula consiliare del Palazzo di Città. Un’occasione per celebrare insieme un professionista che porta prestigio alla nostra comunità e rappresenta un esempio di eccellenza nel panorama sportivo internazionale.

Vincenzo Quaranta

Vicesindaco e Assessore allo Sport

Comune di Grottaglie