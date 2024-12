(AGENPARL) - Roma, 19 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 dicembre 2024 SEN. ROMEO (LEGA) – BENE MANOVRA REGIONE LOMBARDIA: ZERO TASSE E 2 MILIARDI

DI INVESTIMENTI DI CUI 200 MILIONI PER LA SANITÀ

Milano, 19 DIC – Complimenti alla Regione Lombardia per l’approvazione in

consiglio regionale della Manovra di Bilancio 2025-2027.

Una manovra che, cito testualmente le parole del nostro governatore Attilio

Fontana che faccio mie ‘mantiene saldo il principio di non innalzare tasse

o imposte, implementando i servizi ai cittadini, con particolare attenzione

al mondo della disabilità e delle fragilità, per il quale sono previsti

maggiori investimenti. Una manovra vicina con concretezza ai lombardi e

soprattutto a chi ha più bisogno’.

E mi associo a Fontana quando ribadisce con orgoglio che ‘Questi sono fatti

e non parole’.

Una manovra che guarda al presente al futuro e prevede due miliardi di euro

nel 2025, di questi 200 milioni saranno destinati alle strutture sanitarie,

il tutto senza mettere le mani nelle tasche dei cittadini lombardi.

Ha ragione Fontana, questi sono fatti, non parole!

Lo dichiara il segretario regionale della Lega Lombarda Salvini Premier,

sen. Massimiliano Romeo.

