(AGENPARL) - Roma, 19 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 dicembre 2024 Sanità: Ronzulli (FI), fondo mai così alto come con questo governo

“Stiamo continuando a mettere soldi in sanità e il fondo non è mai stato così alto come con questo governo. È un lavoro che stiamo facendo e che fino ad ora nessuno aveva fatto. Avere un fondo che da 136 arriva a 140 miliardi nel 2026 vuol dire che c’è una visione, che c’è attenzione sull’argomento sanità. Anche la scelta di aumentare gli straordinari agli infermieri, che sono numericamente superiori ai medici e che davvero portano avanti i reparti ospedalieri, indica che il governo ha capito le criticità e sta cercando di affrontarle”. Così a Agorà, su Rai3, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.